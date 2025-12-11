▲ En temporada invernal, la ausencia de vientos más las bajas precipitaciones y temperaturas aumentan la cantidad de contaminantes. Foto María Luisa Severiano

Alexia Villaseñor y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 26

Con la finalidad de proteger la salud ante la exposición a contaminantes en el aire, a partir de 2026 se endurecerán los índices para considerar aceptable su calidad en cuanto a la cantidad de partículas PM10 y PM2.5 permitidas, establecidos en la NOM 172-SEMARNAT-2023. Se considerarán 50 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de PM10 en un periodo de 12 horas, y ya no 60. Y se pasará de 33 µg/m³ a 25 para las partículas PM2.5, informó Sergio Zirath Hernández.

El director de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) explicó que se trata de una norma que alerta con mayor oportunidad a la población para que evite exponerse al aire contaminado y de esa forma se proteja de un posible daño en su integridad física.

Esta medida, sostuvo, “puede provocar una percepción de aumento en contaminación, aunque no necesariamente sea así, pues se deberá a los nuevos índices”.

Durante la conferencia Acciones para la temporada invernal 2025-2026 en la zona metropolitana del valle de México, realizada en la sede de la dependencia federal, autoridades ambientales hicieron un llamado a la población a abstenerse de quemar pirotecnia y encender fogatas en las festividades decembrinas ante el aumento de contaminantes y partículas PM10 y PM2.5 característicos en este periodo, por las bajas precipitaciones, de temperaturas, ausencia de vientos y actividades humanas.

Víctor Hugo Páramo, coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estimó que se espera al menos una contingencia ambiental, que podría ser el 25 de diciembre o el primero de enero de 2026, provocada por las actividades que aumentan la presencia de contaminantes, como la quema excesiva de residuos, de cohetes y juegos pirotécnicos, fogatas con leña o llantas usadas.