Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 26

Este miércoles, diputados en el Congreso de la Ciudad de México rompieron récord de aprobación de reformas en comisiones al sumar 35 dictámenes de modificación a diversas leyes, entre ellas destaca una al Código Penal para incrementar a seis años de prisión a quien cometa abuso sexual, delito que se perseguirá de oficio.

Durante más de 12 horas, un total de 13 comisiones sesionaron para aprobar reformas que tenían rezagadas desde hace varios meses. También fueron dictaminadas las recientes iniciativas enviadas por la Jefatura de Gobierno para combatir la violencia contra las mujeres.

En comisiones unidas de Procuración de Justicia e Igualdad de Género se aprobó un paquete de modificaciones para endurecer las penas e incluir diversas agravantes por abuso sexual, es decir, a quien sin el consentimiento de la víctima realice tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas sobre sí, sobre una tercera persona o sobre el propio sujeto.

Asimismo, se incrementan las penas por acoso sexual y se incluyen varias agravantes en caso de que se realice en espacios públicos, medios de transporte o eventos públicos. Se obliga al agresor a acudir a servicios de reducación con la finalidad de prevenir patrones culturales de violencia.

Asimismo, se ampliaron las modalidades del delito de cobranza y al medio ambiente; aumentaron las penas por el robo de vehículos no motorizados como bicicletas y se tipifica el phishing, técnica de la ciberdelincuencia para suplantar la identidad de entidades como bancos, empresas o gobiernos.