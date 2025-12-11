Aprueban 35 dictámenes
Mañana serían avalados por el pleno // Hoy continúan trabajos
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 26
Este miércoles, diputados en el Congreso de la Ciudad de México rompieron récord de aprobación de reformas en comisiones al sumar 35 dictámenes de modificación a diversas leyes, entre ellas destaca una al Código Penal para incrementar a seis años de prisión a quien cometa abuso sexual, delito que se perseguirá de oficio.
Durante más de 12 horas, un total de 13 comisiones sesionaron para aprobar reformas que tenían rezagadas desde hace varios meses. También fueron dictaminadas las recientes iniciativas enviadas por la Jefatura de Gobierno para combatir la violencia contra las mujeres.
En comisiones unidas de Procuración de Justicia e Igualdad de Género se aprobó un paquete de modificaciones para endurecer las penas e incluir diversas agravantes por abuso sexual, es decir, a quien sin el consentimiento de la víctima realice tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas sobre sí, sobre una tercera persona o sobre el propio sujeto.
Asimismo, se incrementan las penas por acoso sexual y se incluyen varias agravantes en caso de que se realice en espacios públicos, medios de transporte o eventos públicos. Se obliga al agresor a acudir a servicios de reducación con la finalidad de prevenir patrones culturales de violencia.
Asimismo, se ampliaron las modalidades del delito de cobranza y al medio ambiente; aumentaron las penas por el robo de vehículos no motorizados como bicicletas y se tipifica el phishing, técnica de la ciberdelincuencia para suplantar la identidad de entidades como bancos, empresas o gobiernos.
Además, aprobó una reforma que faculta a la jefatura de Gobierno a establecer mecanismos de coordinación con las entidades vecinas de la Ciudad de México en materia de seguridad; y un paquete de reformas en materia administrativa a la Ley de la Fiscalía General de Justicia, mediante el cual se crean nuevas unidades operativas, las unidades de control ministerial y de formación profesional, entre otros puntos.
En materia de bienestar animal, se armoniza la legislación local con la federal para reconocer el derecho de los seres sintientes; y se aprobó una reforma que regula albergues, los cuales deben contar con un veterinario, la prohibición a dar en adopción a cachorros de menos de cuatro meses de nacidos, y no exhibir a los animales en vitrinas ni jaulas expuestas al paso de personas y/o ruido, ya que, según estudios, les genera estrés y provoca agresividad.
En otras comisiones se avalaron reformas para garantizar la salud visual de menores de edad y su sana alimentación, fomentar el uso responsable de redes sociales y de teléfonos celulares en clases; la colocación de comedores sociales cerca de escuelas y centros educativos, así como el respeto a los animales desde las escuelas.
También se aprobaron diversas armonizaciones a leyes como las de Desarrollo Económico y de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.
Los 35 dictámenes fueron enviados al pleno del Congreso, cuya aprobación sería mañana. Este jueves se prevé la realización de 19 sesiones de comisiones que aprobarán más reformas.