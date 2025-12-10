Ángeles Cruz Martínez

Miércoles 10 de diciembre de 2025

En 17 estados de la República se mantiene la tendencia negativa en la creación de empleos formales con descensos que van desde 0.01 a 8.3 por ciento en el año reciente. El reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que los más afectados son la industria extractiva, así como los sectores agropecuario y de la construcción, con disminuciones de 5, 3.6 y 3 por ciento, respectivamente.

Además, en el quinto mes de funcionamiento de la prueba piloto de plataformas digitales, 164 mil 205 personas reportaron ingresos superiores a un salario mínimo, por lo que cuentan como trabajos formales y entran al registro de afiliados al organismo, los cuales sumaron 22 millones 837 mil 768, considerada por el gobierno federal una cifra histórica en el seguro social.