Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 31
En 17 estados de la República se mantiene la tendencia negativa en la creación de empleos formales con descensos que van desde 0.01 a 8.3 por ciento en el año reciente. El reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que los más afectados son la industria extractiva, así como los sectores agropecuario y de la construcción, con disminuciones de 5, 3.6 y 3 por ciento, respectivamente.
Además, en el quinto mes de funcionamiento de la prueba piloto de plataformas digitales, 164 mil 205 personas reportaron ingresos superiores a un salario mínimo, por lo que cuentan como trabajos formales y entran al registro de afiliados al organismo, los cuales sumaron 22 millones 837 mil 768, considerada por el gobierno federal una cifra histórica en el seguro social.
No obstante, los datos oficiales dan cuenta del limitado crecimiento en los puestos laborales, pues la medición de noviembre de 2024 al mismo mes de este año indica que el número de plazas nuevas fue de 194 mil 130, equivalente a un aumento de 0.9 por ciento. En tanto, la creación de 48 mil 595 empleos en noviembre es el doble en comparación con el mismo mes de 2024, pero a la vez, es la segunda cifra más baja en la reciente década.
Las entidades con incrementos en la generación de empleo menores a uno por ciento son Guanajuato, Durango, Quintana Roo, Puebla, Querétaro, Michoacán, Nayarit y Nuevo León. Los mayores aumentos son estado de México (5.7 por ciento), Ciudad de México (4.2), Hidalgo (3) y Tlaxcala (2.9 por ciento).