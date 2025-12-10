Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 31

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) formalizó el monto de la percepción salarial para cada una de las dos zonas económicas, que estará vigente a partir del 1º de enero de 2026: será de 440.87 pesos diarios para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y de 315.04 pesos en el resto del país.

Además, anunció que su consejo de representantes aprobará en la primera sesión de 2026, en enero, la creación de una comisión consultiva, cuyo objetivo será analizar el sistema de los salarios mínimos profesionales.

De esta manera, con base en elementos técnicos, económicos y jurídicos, se evaluará si esas categorías deben actualizarse, permanecer o eliminarse, así como los efectos que han tenido los incrementos a los salarios mínimos de 2017 a la fecha.

También se analizará, como planteó el sector obrero, la aplicación del mecanismo del monto independiente de recuperación (MIR), cantidad en pesos que se suma al salario mínimo para recuperar su poder adquisitivo. Este instrumento fue creado de manera extraordinaria y temporal en 2016.