Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 31

Sídney. Australia se convirtió ayer en el primer país en el que los menores de 16 años no podrán usar las redes sociales más populares, pues ordenó que su acceso será bloqueado de plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

Diez de las mayores plataformas recibieron el mandato gubernamental de no permitir el ingreso de menores de 16 años o serán multadas con hasta 49.5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadunidenses). La ley recibió duras críticas de las grandes empresas tecnológicas y de los defensores de la libertad de expresión, pero fue elogiada por padres y defensores de la infancia.

La prohibición está siendo observada en el mundo por legisladores que quieren intervenir directamente, frustrados por lo que consideran una industria tecnológica demasiado lenta a la hora de aplicar medidas eficaces para minimizar los daños de las redes sociales en la salud y la seguridad de los niños.

“Aunque Australia es el primer país que adopta este tipo de restricciones, es poco probable que sea el último”, afirma Tama Leaver, profesora de estudios de Internet en la Universidad de Curtin.