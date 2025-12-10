La orden sortea los debates sobre libertades // Gana el deber de proteger a los jóvenes // Otros gobiernos analizan la medida
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 31
Sídney. Australia se convirtió ayer en el primer país en el que los menores de 16 años no podrán usar las redes sociales más populares, pues ordenó que su acceso será bloqueado de plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.
Diez de las mayores plataformas recibieron el mandato gubernamental de no permitir el ingreso de menores de 16 años o serán multadas con hasta 49.5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadunidenses). La ley recibió duras críticas de las grandes empresas tecnológicas y de los defensores de la libertad de expresión, pero fue elogiada por padres y defensores de la infancia.
La prohibición está siendo observada en el mundo por legisladores que quieren intervenir directamente, frustrados por lo que consideran una industria tecnológica demasiado lenta a la hora de aplicar medidas eficaces para minimizar los daños de las redes sociales en la salud y la seguridad de los niños.
“Aunque Australia es el primer país que adopta este tipo de restricciones, es poco probable que sea el último”, afirma Tama Leaver, profesora de estudios de Internet en la Universidad de Curtin.
“Gobiernos de todo el mundo están observando cómo se enfrentaron con éxito al poder de las grandes empresas tecnológicas. La prohibición de las redes sociales en Australia (...) es claramente un indicador temprano.”
La medida pone fin a un año de especulaciones sobre si un país puede impedir que los niños utilicen una tecnología integrada en la vida moderna.
Gobiernos desde Dinamarca hasta Malasia –incluso de algunos estados de Estados Unidos, donde las plataformas están reduciendo sus funciones de confianza y seguridad –dicen que planean tomar medidas similares, cuatro años después de que una filtración de documentos internos de Meta mostró que la empresa sabía que sus productos contribuían a problemas de imagen corporal y a los pensamientos suicidas entre los adolescentes, mientras negaba públicamente el vínculo.
Un portavoz del gobierno británico, que en julio comenzó a obligar a los sitios de Internet que alojan contenidos pornográficos a bloquear a los usuarios menores de 18 años, dijo que estaba “siguiendo de cerca el enfoque de Australia sobre las restricciones de edad”.