n los estertores de 2025 está por cumplirse un proyecto largamente anhelado. Se trata de una investigación con muchos altibajos, la cual, finalmente, pude completar y está en la etapa final del proceso editorial. Lleva por título El movimiento anabautista del siglo XVI, una mirada latinoamericana.

El resquebrajamiento del régimen religioso y político del siglo XVI suele ser explicado por las causas y consecuencias del reto que significó, para la Iglesia católica, la ruptura iniciada por Martín Lutero en 1517. Frente a la explicación binaria, dos fuerzas enfrentadas, a saber: la Reforma protestante versus la Contrarreforma católica; a mediados del siglo pasado fueron ganando terreno investigaciones sobre un conjunto de movimientos y personajes cuyas propuestas de transformación sociorreligiosa se alejaron tanto de las distintas vertientes del protestantismo como del catolicismo. Los movimientos y personajes aludidos han sido agrupados por lo(a)s especialistas bajo el nombre de Reforma radical.

Los reformadores protestantes, comenzando por Martín Lutero, prohijaron descendientes no queridos por ellos. Muy pronto, tras la ruptura con la Iglesia católica, el teólogo alemán vio cómo en el seno de su movimiento surgieron personajes más radicales, quienes propugnaban no solamente por el distanciamiento con el catolicismo, sino que también buscaron ir más allá de los objetivos trazados por el ex monje agustino.

Los reformadores magisteriales contaban con el apoyo de las autoridades (de los magistrados) de un determinado territorio, por lo que la religión oficial de la jurisdicción excluía cualquier otra confesión y sancionaba con distintas penalidades (incluso la de muerte) a quienes osaran expresar otras creencias. En este contexto adverso, el 21 de enero de 1525, en Zúrich, Suiza, un pequeño grupo contrario al reformador Ulrico Zwinglio decidió practicar el bautismo voluntario y de adultos conscientes del acto en que participaban; así se distanciaron de la práctica de bautismo de infantes administrado por las iglesias territoriales, ya fuesen católicas o identificadas con la Reforma magisterial.

En mi libro, desde las primeras páginas se aclara el significado del vocablo anabautista. Los anabautistas fueron llamados así desde afuera, ya que para sus críticos llevaban a cabo el rebautismo. Las iglesias que bautizaban infantes, al juzgar la práctica de quienes decidieron solamente bautizar a los y las que previamente se convirtieran al camino de Jesús, consideraron el hecho como un rebautismo, dado que ya tales personas habían sido bautizadas en su infancia. Fue así como a los practicantes del bautizo de creyentes y contrarios al paidobautismo se les comenzó a llamar anabautistas, es decir, rebautizadores. Para los llamados anabautistas, ellos y ellas estaban poniendo en práctica el bautismo que, según su entendimiento del Nuevo Testamento, sólo debía ser administrado a personas conscientes del significado del acto en que iban a ser partícipes.