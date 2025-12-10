L

a élite trumpista lanzó su pretencioso y local “canto del cisne”. Se olvidaron de su ya insostenible hegemonía mundial, privilegio que tan indiscretamente disfrutaron durante años. El mundo ya no será suyo, asumen sin humildad. Saben que China, Rusia o India claman su lugar y participación. Pero presumen adueñarse, sin recato alguno, según reza la caprichosa plegaria de seguridad nacional. El foco se enfila a este rico continente; bendito lugar donde, por fortuna y desgracia, habitamos los mexicanos y otros muchos nativos compatriotas.

Trump declara, en su carta de política externa, que se reserva a conveniencia estadunidense todo lo que, según ellos, les pertenece por derecho divino. Y aquí estaremos a su disposición, según clama este indecente grupo de imperialistas y su voraz patrón, en cuanto lo desee o requiera su interés. Ni modo, tal parece que el destino cayó sobre las poblaciones de estas tierras que ya se han embarcado en construir parcelas independientes. Los afanes de libertad, que con tanto trabajo se empiezan a vislumbrar, tendrán todos los obstáculos que les impondrá la ambición del poderoso. El objetivo soberano ya no será propio, sino del voraz mandón.

A los gringos les brotó el celebrado mito, del que tanta gala peliculesca hicieron, al apañarse, con sus pistoleros y rapaces aventureros, de lo que se llamó el lejano Oeste. Lugares ciertamente hermosos que no les pertenecían, pero que tomaron por asalto. Y ahora, en sus horas de potencia declinante, quieren reservarse otra porción, mucho más ancha y prometedora. Y no es que les sea del todo ajena esta región, sino que ahora publican pertenecerles con orgullosa y meridiana claridad: una homilía que molestará a la mayoría latinoamericana. Aunque, para otros, la escucharán con agrado y coincidirá con sus deseos y negocios.

El que será renombrado Corolario Trump predica que su país luchará contra la política industrial de aquellos que considere rivales, los que pueden ser extra continentales o cualquier otro que les compita. Buscarán, para tan avieso propósito, gobiernos dóciles que puedan ceder sus materiales críticos. A los demás, calificados de rivales, les dice tajante que no podrán acceder a ellos. Lo evitarán usando todo su arsenal de trampas comerciales, de inteligencia, económicas o militares disponibles. De esto presumen y repiten con frecuencia en su escrita y pensada perorata. El caso venezolano es, por demás, ilustrativo. No sólo desprestigian a sus gobernantes, a quienes tildan de narcotraficantes usando sus hegemónicos medios de comunicación y repetidores serviles. Además, les cierran el espacio aéreo, asesinan lancheros indefensos, agitan y financian a rivales internos a los que arman hasta con premios Nobel. No cabe la menor duda de que poseer tanto petróleo –y otros muchos minerales apreciados– les resulta oneroso a los caribeños.