no. A mediados del siglo pasado, el american dream se vendía como única vía idónea para alcanzar la felicidad. Filmes en tecnicolor competían con seriales gringas de tv en blanco y negro; amigos suertudos contaban maravillas a su regreso de la promised land; atractivas revistas introyectaban la idea de que el mundo defendido por Clark Kent y John Wayne era invencible.

Dos. Imaginarios que alternaba jugando en las calles del barrio, aunque tratando de esquivar a Martillo, un matón de 17 años que sólo quería pelear. Pero un día lo vi presumiendo sus bíceps frente a la niña de mis ojos y lo encaré. Actitud temeraria, pues Martillo medía 1.85 de estatura, pesaba 90 kilos y yo… ¿qué era? ¡Un alfeñique! Mis otros amigos rieron (los cobardes siempre aplauden a los malos) y me regresé a casa comiendo caca.

Tres. Días después, reparé en un aviso ilustrado con un forzudo de bíceps y torso envidiables, que en letras grandes decía: “¡Deja de ser un alfeñique!” Se trataba de los cursos por correspondencia de Charles Atlas, y me dije: ¡ahora o nunca! Recorté el cupón de inscripción, lo metí en un sobre con un billete de 10 dólares, lo envié a Nueva York y al mes recibí las primeras instrucciones para ejercitarme en “tensión dinámica”, técnica del hombre “más desarrollado del mundo” (según el aviso).

Cuatro. No entendí un carajo, por lo cual recurrí a un veterano croata que enseñaba boxeo y defensa personal en el precario gimnasio del barrio. Así, al cabo de dos años y satisfecho de mis avances, el maestro me dijo llevándose un índice a la cabeza: “Mirá, pibe… la fuerza verdadera está acá”. Consejo al que no presté atención, pues lo único que anhelaba era ajustar cuentas con Martillo.

Cinco. Lo importante: mi aspecto físico y postura cambiaron. Ahora, cuando me veía, la niña de mis ojos pegaba saltitos de alegría, Martillo me respetaba y hasta propuso que lo ayude con la “quiniela”, un sistema ilegal de apuestas basado en predicciones deportivas. Típica mentalidad del matón de barrio: si retrocedes, avanza; si te plantas, propone negociar.

Seis. Ejemplo: Donald Trump frente a Vladimir Putin, Xi Jinping, los increíbles hutíes en sandalias de Yemen, los inescrutables ayatollahs de Irán o el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Implícitamente, todos le han sugerido revisar cuántas guerras de verdad ganó Washington desde su constitución como nación. Digo de verdad y no de fácil invasión y ocupación de países inermes o bombardeos con armas atómicas.