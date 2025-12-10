Política
Corrupción cuesta a los mexicanos 3,500 pesos al año: SNA
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 13

En el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, conmemorado ayer, Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advirtió ayer que, en promedio, la corrupción cuesta a los mexicanos 3 mil 500 pesos al año.

En una conferencia organizada por el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, transmitida en línea, Pérez Morales hizo un llamado al sector privado para fortalecer la integridad empresarial y señaló que el combate a estas prácticas no es responsabilidad exclusiva del gobierno, sino una tarea compartida que requiere la congruencia de todos los actores sociales.

Pérez Morales explicó que el paradigma de la corrupción cambió drásticamente en México tras la reforma de 2015 y la adopción de estándares internacionales como la Convención de Mérida. Destacó que el fenómeno ya no se define únicamente como el abuso de un cargo público para beneficio privado, sino que ahora se entiende como un acto dimensional donde el sector empresarial juega un papel crucial. En este sentido, enfatizó la relevancia del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual establece la necesidad de que las empresas cuenten con políticas de integridad, códigos de conducta y mecanismos de denuncia y auditoría.

La presidenta del SNA subrayó que las consecuencias de la falta de integridad son devastadoras, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan 95 por ciento de las unidades económicas del país. Explicó que cuando los emprendedores deben destinar porcentajes significativos de sus ganancias a sobornos se pierde competitividad y se frena el crecimiento, pues se desvían recursos que deberían destinarse a salud, educación y vivienda.

