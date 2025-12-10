Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 13

Por conducto de una de sus empresas, Ricardo Salinas Pliego buscó registrar y explotar en exclusiva el vocablo “azteca” para uso periodístico, pero enfrentó la negativa del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), reveses judiciales y, finalmente, el rechazo definitivo de la Suprema Corte de Justicia.

El ministro presidente, Hugo Aguilar, desechó el pasado fin de semana la petición de Tv Azteca para que el máximo tribunal revisara un amparo sobre el caso, al concluir que sólo plantea asuntos de legalidad y no una cuestión constitucional, requisito indispensable para su análisis.

Con el desechamiento se confirmó, en definitiva, la negativa de que la televisora pueda registrar la palabra “azteca” porque no existe ningún otro medio de impugnación.

“Se informa a la recurrente que contra el auto que desecha el recurso de revisión en amparo directo no procede medio de impugnación, por lo que la presente determinación causa estado por ministerio de ley”, señala el acuerdo.

El caso inició cuando la televisora solicitó el registro de reserva de derechos para el vocablo “azteca” con fines de difusión periodística en medios digitales, pero el Indautor lo negó. La negativa fue confirmada por la sala especializada en propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en un juicio de nulidad promovido por la empresa.