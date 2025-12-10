Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 12
En el mundo, 60 por ciento de las mujeres víctimas de violencia digital han sufrido doxing o doxeo; es decir, la publicación o difusión de datos personales sin consentimiento, advierte ONU Mujeres. La intención de esa divulgación es dolosa, ya que viola el derecho a la intimidad al exponer a la persona ante otros internautas con fines de acoso.
Detalla que cuando alguien públi-ca o difunde datos personales sin consentimiento de una mujer en redes sociales y plataformas digitales, por ejemplo, número de celular, domicilio particular, del trabajo o lugar de estudio, es doxeo, una forma de violencia digital que lejos de quedarse en una pantalla tiene efectos muy reales, ya que provoca estrés, inseguridad, miedo, paranoia, ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas.
En el contexto de la campaña Es Real, es Violencia Digital, ONU Mujeres detalla que 70 por ciento de quienes han sufrido ciberaco-so reiterado y 95 por ciento de los deepfakes sexuales (imágenes creadas con inteligencia artificial) en Internet representan a mujeres.
En América Latina, nueve de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia digital, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
En los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que concluyen hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, ONU Mujeres reitera que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país 10.6 millones de mujeres han sido víctimas de violencia digital, una de cada cinco. Hace casi un lustro se consideraba que 9.4 millones de mujeres de 18 a 30 años en México habían sido atacadas en espacios digitales.
Acosadas desde los 14 años
ONU Mujeres detalla que ellas reciben el doble de insinuaciones o propuestas sexuales no deseadas, y quienes pudieron identificar a sus agresores señalan en casi 90 por ciento de casos a hombres. La mayor prevalencia (tres de cada 10), se da en el rango de 20 a 29 años, aunque la violencia digital empieza en edades tempranas: más de la mitad de las niñas y adolescentes que usan Internet ha vivido violencia en línea y muchas reportan su primera experiencia de acoso en redes entre los 14 y 16 años.