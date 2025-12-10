Carolina Gómez Mena

En el mundo, 60 por ciento de las mujeres víctimas de violencia digital han sufrido doxing o doxeo; es decir, la publicación o difusión de datos personales sin consentimiento, advierte ONU Mujeres. La intención de esa divulgación es dolosa, ya que viola el derecho a la intimidad al exponer a la persona ante otros internautas con fines de acoso.

Detalla que cuando alguien públi-ca o difunde datos personales sin consentimiento de una mujer en redes sociales y plataformas digitales, por ejemplo, número de celular, domicilio particular, del trabajo o lugar de estudio, es doxeo, una forma de violencia digital que lejos de quedarse en una pantalla tiene efectos muy reales, ya que provoca estrés, inseguridad, miedo, paranoia, ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas.

En el contexto de la campaña Es Real, es Violencia Digital, ONU Mujeres detalla que 70 por ciento de quienes han sufrido ciberaco-so reiterado y 95 por ciento de los deepfakes sexuales (imágenes creadas con inteligencia artificial) en Internet representan a mujeres.

En América Latina, nueve de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia digital, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).