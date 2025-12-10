Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 12
Al presentar el Programa de Trabajo para el Fortalecimiento de la Educación de la Primera Infancia 2025-2030, Mario Delgado Carrillo, secretario del ramo, anunció la puesta en marcha del Plan Educación 0 a 6: Una ruta para la Transformación, el cual busca ampliar la cobertura y calidad de este servicio con base en el contexto y necesidades de niñas y niños.
Asimismo, eleva su prioridad social y política al articular la educación inicial con otros servicios, entre ellos: salud, nutrición, cuidados, protección y cultura, a fin de garantizar una atención integral.
Al encabezar la Reunión Nacional para la Primera Infancia, en el sa-lón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó que se prevé una aplicación progresi-va del programa, con miras a incrementar cinco puntos porcentuales la cobertura en formación inicial, la cual reporta la atención más baja del sistema educativo, y de 4 por ciento en primero de prescolar.
Acompañado de la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, aseguró que el gran reto es incrementar la cobertura educativa en los primeros años, pero “sin exigir grandes inversiones, además de reformar el primer grado de prescolar, garantizar calidad en todos los servicios y establecer una ruta clara de acompañamiento, seguimiento y evaluación”.
Uno de los avances más importantes del programa, dijo, es la visión de convertir la educación inicial y prescolar en “nodos de articulación intersecretarial, lo que implica considerar lo cognitivo, así como enlazar salud, protección y bienestar emocional”.
Por su parte, Astrid Hollander, jefa de Educación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia México, destacó que el encuentro busca construir un acuerdo intersecretarial en pro de la primera infancia.
En el acto, al que asistieron Xóchitl Moreno Hernández, directora general de Desarrollo Curricular; Luz Marcela López, encargada en Educación Inicial y Prescolar de la SEP, y Aranzazu Alonso, responsable de Pacto por la Primera Infancia, se reconoció que nuestro país es “pionero” en la región al incluir la instrucción inicial en la formación básica obligatoria.
A lo que se suma la creación de criterios para la evaluación integral de la educación inicial, lo que también calificó como un “documento sin precedentes en América Latina”, y que busca garantizar un servicio de calidad para todas las niñas y niños de cero a seis años.