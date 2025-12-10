Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 12

Al presentar el Programa de Trabajo para el Fortalecimiento de la Educación de la Primera Infancia 2025-2030, Mario Delgado Carrillo, secretario del ramo, anunció la puesta en marcha del Plan Educación 0 a 6: Una ruta para la Transformación, el cual busca ampliar la cobertura y calidad de este servicio con base en el contexto y necesidades de niñas y niños.

Asimismo, eleva su prioridad social y política al articular la educación inicial con otros servicios, entre ellos: salud, nutrición, cuidados, protección y cultura, a fin de garantizar una atención integral.

Al encabezar la Reunión Nacional para la Primera Infancia, en el sa-lón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó que se prevé una aplicación progresi-va del programa, con miras a incrementar cinco puntos porcentuales la cobertura en formación inicial, la cual reporta la atención más baja del sistema educativo, y de 4 por ciento en primero de prescolar.

Acompañado de la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, aseguró que el gran reto es incrementar la cobertura educativa en los primeros años, pero “sin exigir grandes inversiones, además de reformar el primer grado de prescolar, garantizar calidad en todos los servicios y establecer una ruta clara de acompañamiento, seguimiento y evaluación”.