▲ En su sede oficial, la dirección estatal del PRD CDMX presentó, junto con las y los delegados de las 16 alcaldías, su informe de actividades. Además, delinearon su plan de trabajo 2026-2027, y pidieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México actuar con estricto apego a la ley y agilizar lo resuelto por la sala superior y con ello apuntalar la democracia en la capital. Foto De la Redacción