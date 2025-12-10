Política
PRD espera respuesta del Instituto Electoral
Foto
▲ En su sede oficial, la dirección estatal del PRD CDMX presentó, junto con las y los delegados de las 16 alcaldías, su informe de actividades. Además, delinearon su plan de trabajo 2026-2027, y pidieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México actuar con estricto apego a la ley y agilizar lo resuelto por la sala superior y con ello apuntalar la democracia en la capital.Foto De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 11
