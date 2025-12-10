Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 11

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que en redes sociales están circulando mensajes y videos falsos en el que supuestamente esta entidad académica y el Hospital General de México promueven el uso de suplementos, ampolletas y tratamientos contra la obesidad, lo cual es totalmente falso, por lo que se trata de un fraude.

En post difundidos en Facebook aparece un video en el que dos mujeres con obesidad muestran cómo ingieren una ampolleta bajo el nombre de GLP-1 y en cada transición van perdiendo peso hasta verse delgadas.

En el mensaje se asegura que se trata de “un cambio de vida en el Hospital General de México”, respaldado por la Facultad de Medicina de la UNAM, por lo que ambas instancias desmintieron dicha información, aseverando que se trata de un engaño publicitario.