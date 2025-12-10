Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 11
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que en redes sociales están circulando mensajes y videos falsos en el que supuestamente esta entidad académica y el Hospital General de México promueven el uso de suplementos, ampolletas y tratamientos contra la obesidad, lo cual es totalmente falso, por lo que se trata de un fraude.
En post difundidos en Facebook aparece un video en el que dos mujeres con obesidad muestran cómo ingieren una ampolleta bajo el nombre de GLP-1 y en cada transición van perdiendo peso hasta verse delgadas.
En el mensaje se asegura que se trata de “un cambio de vida en el Hospital General de México”, respaldado por la Facultad de Medicina de la UNAM, por lo que ambas instancias desmintieron dicha información, aseverando que se trata de un engaño publicitario.
El anuncio asegura que después de una semana de tratamiento se reduce el hambre nocturna; a la tercera semana, las personas que lo tomen van a sentir más energía y para la semana seis sentirán el cambio de talla en la ropa y menos cansancio.
“No es magia, sólo es constancia. Una pequeña ampolleta al día puede cambiar tu vida”, es la frase que venden y que la Facultad de Medicina y el referido hospital alertaron sobre su falsedad.
“La UNAM no ha promovido ni avalado el uso de productos, suplementos, ampolletas o tratamientos como parte de la práctica médica en el Hospital General de México ni en ninguna de sus sedes”, aseveró la dirección de la facultad para conocimiento del público.