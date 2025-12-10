Siembran miles de crías cada año
La Sader fomenta entre los pescadores la acuicultura para mejorar sus ingresos y que permitan la recuperación ecológica
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 11
Pátzcuaro, Mich., Florencio Cornelio, pescador desde hace 50 años, recuerda que cuando era niño su padre llegaba con canoas de madera llenas de acúmuras, peces blancos y achoques (ajolotes) –especies endémicas del lago de Pátzcuaro–. Hoy, tiene que pescar sólo lo que va a vender por día, entre tilapias y carpas, pues lleva 15 años sin capturar las especies nativas por su escasez y el peligro crítico y de extinción en el que se encuentran catalogadas.
Él es la tercera generación de pescadores en su familia. Sus hijas participan durante las cosechas y saben cómo funciona el oficio y, “aunque se dediquen a otra cosa cuando crezcan, sabrán pescar por sí algún día lo necesitan”, menciona con orgullo, pues es una de las actividades esenciales en su comunidad, en la que hay 840 familias que dependen del embalse.
“Pescar en el lago nos da identidad y bienestar familiar, tanto para el consumo propio como para obtener ingresos, por eso tenemos que hacer esfuerzos entre la comunidad para preservar a los animales autóctonos y restaurar el equilibrio de este ecosistema, no sólo en el humedal, sino también en los bosques de los alrededores”, asegura.
Ante la frágil situación ambiental del lago de Pátzcuaro –reconocido por su pesca artesanal–, consecuencia de la introducción de especies exóticas desde hace décadas, como la tilapia y la carpa, junto con la severa sequía 2023-2024, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por conducto del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (Criap), desarrolla un proyecto para repoblar el humedal con sus tres especies endémicas.
Este año sembraron 40 mil peces blancos y acúmuras, en dos liberaciones en el lapso, mientras en 2016, cuando comenzó la estrategia, agregaron 3 mil piezas. La meta es repoblar con un millón de crías, mencionó Ramón Hernández Orozco, director general de la Comisión de Pesca de Michoacán.
En el laboratorio del Criap cultivan las hueveras de las tres especies, las cuidan, alimentan y analizan hasta que tienen un tamaño considerable para ser liberadas en el lago –a excepción del ajolote, que lo mantienen en cautiverio–. También separan a los peces reproductores para seguir con el ciclo de cultivo.
Juan Antonio Tello, científico del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas), señala que las investigaciones del proyecto están enfocadas a desarrollar la tecnología de cultivo, porque más allá de hacer repoblaciones locales, la finalidad es producir peces fuera del lago de Pátzcuaro.
Parte de la estrategia para proteger a las especies endémicas es introducir a los pescadores al modelo de la acuicultura, en el cual podrán reproducir y vender acúmura y pez blanco, con lo que se evitará que pesquen a aquellos que son liberados en el lago.
Andrés Arellano Torres, jefe del Criap, destaca que con el modelo de que cada pescador tenga su granja de peces, los lugareños diversificarán su forma de generar recursos y serán acompañados por el Imipas en la capacitación y aspectos técnicos que requieran.
Al respecto de la sustentabilidad, comenta que un kilogramo de tilapia capturada en el lago ronda los 100 pesos, mientras que cierto pescado blanco cosechado tiene un valor de entre 600 y mil pesos por kilogramo, y el de acúmura, 200 pesos.
Durante un recorrido por el embalse, personal del Criap sembró 2 mil 500 peces, que llevaron distribuidos en cuatro bolsas, las cuales fueron colocadas sobre el agua para adaptar a los peces a la temperatura del humedal y, minutos después, los liberaron.
Arellano Torres puntualizó que la recuperación de la población de estas especies se notará en una década o hasta dos, cuando puedan reproducirse y mantenerse por sí solas.