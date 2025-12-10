Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 11

Pátzcuaro, Mich., Florencio Cornelio, pescador desde hace 50 años, recuerda que cuando era niño su padre llegaba con canoas de madera llenas de acúmuras, peces blancos y achoques (ajolotes) –especies endémicas del lago de Pátzcuaro–. Hoy, tiene que pescar sólo lo que va a vender por día, entre tilapias y carpas, pues lleva 15 años sin capturar las especies nativas por su escasez y el peligro crítico y de extinción en el que se encuentran catalogadas.

Él es la tercera generación de pescadores en su familia. Sus hijas participan durante las cosechas y saben cómo funciona el oficio y, “aunque se dediquen a otra cosa cuando crezcan, sabrán pescar por sí algún día lo necesitan”, menciona con orgullo, pues es una de las actividades esenciales en su comunidad, en la que hay 840 familias que dependen del embalse.

“Pescar en el lago nos da identidad y bienestar familiar, tanto para el consumo propio como para obtener ingresos, por eso tenemos que hacer esfuerzos entre la comunidad para preservar a los animales autóctonos y restaurar el equilibrio de este ecosistema, no sólo en el humedal, sino también en los bosques de los alrededores”, asegura.

Ante la frágil situación ambiental del lago de Pátzcuaro –reconocido por su pesca artesanal–, consecuencia de la introducción de especies exóticas desde hace décadas, como la tilapia y la carpa, junto con la severa sequía 2023-2024, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por conducto del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (Criap), desarrolla un proyecto para repoblar el humedal con sus tres especies endémicas.

Este año sembraron 40 mil peces blancos y acúmuras, en dos liberaciones en el lapso, mientras en 2016, cuando comenzó la estrategia, agregaron 3 mil piezas. La meta es repoblar con un millón de crías, mencionó Ramón Hernández Orozco, director general de la Comisión de Pesca de Michoacán.