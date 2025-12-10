De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 10

La defensa de Ismael El Mayo Zambada solicitó ayer a una corte federal de Nueva York prorrogar 90 días la audiencia de sentencia, programada para el próximo 12 de enero, con el argumento de que la violencia y la inestabilidad en algunas partes de México impiden recabar información clave para presentar elementos que mitiguen la condena.