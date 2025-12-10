Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 10
La defensa de Ismael El Mayo Zambada solicitó ayer a una corte federal de Nueva York prorrogar 90 días la audiencia de sentencia, programada para el próximo 12 de enero, con el argumento de que la violencia y la inestabilidad en algunas partes de México impiden recabar información clave para presentar elementos que mitiguen la condena.
En un escrito dirigido al juez Brian M. Cogan, el abogado Frank Pérez señaló que “una parte sustancial de las pruebas de mitigación debe obtenerse de personas ubicadas en regiones de México que actualmente experimentan un aumento de violencia e inestabilidad”.