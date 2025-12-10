Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 10

En respuesta a la incursión de integrantes de una banda criminal mexicana a Huehuetenango, territorio guatemalteco, las autoridades militares de ambos países acordaron realizar operativos “coincidentes” en ambos lados de la frontera para supervisar la actividad en la región, informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

Durante la mañanera de ayer, explicó que en esa zona operan los cárteles de Sinaloa y el Chiapas-Guatemala. “Estos grupos actúan en esa línea fronteriza, se desplazan a uno y otro lado, tanto en Guatemala como en México”.

Por ello, además se acordó tener mayor intercambio de información para mejorar la vigilancia. Trevilla explicó que originalmente las acciones coincidentes serán hasta este 11 de diciembre, pero podrán prolongarse el tiempo que se requiera. Se realizan periódicamente juntas de comandantes fronterizos con personal de las zonas militares del Ejército Mexicano en esa frontera y también con personal del Ejército de Guatemala.