Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 10
La explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no corresponde al delito de terrorismo, sino al de delincuencia organizada por una pugna entre cárteles, precisó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“Es una pugna entre un grupo afín al cártel Jalisco y otro grupo, que son Cárteles Unidos; es una batalla de dos personas y líderes que están en la zona, muy específicos, no un ataque directo a la policía comunitaria, que está vinculado con uno de estos dirigentes”, señaló.
Específicamente, dijo, son “actos para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas, narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera”.
Al preguntarle si se investiga a la policía comunitaria por presuntos vínculos con alguno de estos grupos, indicó: “se están haciendo varias diligencias; no quisiera entorpecer las investigaciones de la propia Fiscalía General de la República (FGR)”.
En la mañanera del pueblo, confirmó que la camioneta procedía de Colima, y “ya que la FGR lo atrajo (el caso), se abren nuevas líneas de investigación y se harán otros peritajes para determinar exactamente qué pasó”.
Porque, añadió, “no fue un coche bomba que hayan dejado y después detonó, sino un conductor y una persona adicional ingresan; llegan, se estacionan y es cuando explota el vehículo”.
Señaló que “no es el primer evento en que se usan explosivos este año en esa zona”.
Señaló la rivalidad entre “las células afines a los cárteles Jalisco, de Tepalcatepec y Cárteles Unidos”. No obstante, rechazó dar indicios sobre ciertos objetivos, porque “es parte de una investigación y también, por presunción de inocencia”:
Informó que el lunes hubo varios aseguramientos de artefactos explosivos improvisados en Michoacán y Sinaloa”, entre los cuales citó drones caseros.
“Tampoco es la primera vez que mencionamos la hipótesis donde les explota a ellos mismos un artefacto improvisado, que son sumamente inestables.”
Agregó que esos grupos delictivos “muchas veces han agredido a policías comunitarias, que en 2016, más o menos, fueron reguladas algunas de ellas”.
Dijo que las investigaciones son por tráfico y acopio de armas, y por eso la carpeta de investigación se inició en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Explicó que en la ley, tanto mexicana como internacional, el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. “En este caso específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales… Entonces, va por delincuencia organizada, y homicidio, por supuesto”.
Más tarde, la Presidenta sostuvo una reunión sobre Michoacán, a la que acudieron el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, e integrantes del gabinete federal.