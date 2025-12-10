Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 10

La explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no corresponde al delito de terrorismo, sino al de delincuencia organizada por una pugna entre cárteles, precisó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Es una pugna entre un grupo afín al cártel Jalisco y otro grupo, que son Cárteles Unidos; es una batalla de dos personas y líderes que están en la zona, muy específicos, no un ataque directo a la policía comunitaria, que está vinculado con uno de estos dirigentes”, señaló.

Específicamente, dijo, son “actos para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas, narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera”.

Al preguntarle si se investiga a la policía comunitaria por presuntos vínculos con alguno de estos grupos, indicó: “se están haciendo varias diligencias; no quisiera entorpecer las investigaciones de la propia Fiscalía General de la República (FGR)”.

En la mañanera del pueblo, confirmó que la camioneta procedía de Colima, y “ya que la FGR lo atrajo (el caso), se abren nuevas líneas de investigación y se harán otros peritajes para determinar exactamente qué pasó”.

Porque, añadió, “no fue un coche bomba que hayan dejado y después detonó, sino un conductor y una persona adicional ingresan; llegan, se estacionan y es cuando explota el vehículo”.

Señaló que “no es el primer evento en que se usan explosivos este año en esa zona”.