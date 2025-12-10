Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 10

En los últimos 14 meses se registró una reducción diaria de 32 homicidios dolosos en el país, lo que significa 37 por ciento menos de septiembre de 2024 al pasado 30 de noviembre, al pasar de 86.9 a 54.7, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

Indicó que siete entidades concentraron 51 por ciento del total de asesinatos de enero a noviembre de este año: Guanajuato (11 por ciento), Chihuahua (7.6), Baja California (7.3), Sinaloa (7.1), estado de México (6.5), Guerrero (5.7) y Michoacán (5.5).

En cambio, en el mismo periodo 26 estados disminuyeron su promedio diario, entre los que destacaron Zacatecas (70 por ciento), Chiapas (58) y Quintana Roo (56.7).

La funcionaria señaló que también hay una reducción de 47 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto a partir de 2018, al pasar de 969.4 a 518.2, excepto extorsión, que según la presentación exhibida en la mañanera, aumentó 23.1 por ciento.

Comparando el periodo enero-noviembre de 2019 con el de este año, se registra una baja de 23.4 por ciento en feminicidios; lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 22.6; secuestro extorsivo, 58.4, y robo a transportistas con violencia, 49.4, entre otros.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que desde julio, cuando arrancó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas, de las cuales 10 mil 854 fueron por delito consumado, por lo cual se generaron 3 mil 684 carpetas de investigación en las fiscalías locales y se detuvo a 615 personas.

Precisó que 12 centros penitenciarios concentran 56 por ciento del total de las líneas telefónicas reportadas, por lo cual instalan inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y demás tecnología.