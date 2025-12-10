De la Redacción

Miércoles 10 de diciembre de 2025

El Departamento de Justicia de Estados Unidos transfirió a México a 14 connacionales que enfrentan condenas por delitos de distribución de drogas o posesión ilegal de armas de fuego, en virtud del Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros entre ambos países de 1977. Los 14 reclusos solicitaron su traslado, el cual se realizó el 5 de diciembre, tras confirmar que cumplían las condiciones de elegibilidad requeridas por el programa, y cumplirán el resto de sus condenas en México, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. El envío supondrá un ahorro de 4 millones de dólares para Estados Unidos, según manifestó el jefe de la División Penal de la dependencia, Matthew R. Galeotti. Ese es el valor estimado de “los costos de encarcelamiento por los 96 años restantes de sus sentencias combinadas”. Con la transferencia, la segunda de este año, la suma de traslados asciende a 185 desde que entró en vigor el tratado, en noviembre de 1977. La última del año anterior, que envió a nueve presos de vuelta a México, se produjo en diciembre. Este es el segundo traslado de presos en lo que va del año. En abril, Washington repatrió a México a 13 presos que cumplían sentencia por delitos similares