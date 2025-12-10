Se sostenía en una red de complicidades con otras bandas e incluso servidores públicos
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 8
Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló en su denuncia contra el grupo delictivo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) indica que participaba el empresario Raúl Rocha Cantú que “se advierte que existe una estructura debidamente organizada para cometer de manera permanente y reiterada delitos, entre otros, en materia de hidrocarburos, lo que les permite tener una red de complicidades con otras organizaciones delictivas, incluso con servidores públicos en distintos niveles, así como con diversas dependencias, en las que no se descarta la participación de trabajadores” de la petrolera mexicana, señalan documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En la página 243 de la orden de aprehensión librada contra Raúl Rocha Cantú y otros miembros del grupo delictivo –que, según la FGR, también traficaba armas de Estados Unidos y Guatemala para organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel del Golfo y la Unión Tepito– se detalla la denuncia interpuesta por Pemex el 10 de septiembre de este año. Las actividades ilícitas del grupo podrían haber afectado las operaciones de la planta Deer Park, ubicada en Texas, Estados Unidos.
En el “oficio con folio interno 2178-2025”, signado por Mario Antonio Zapata Cázares, apoderado de Pemex, se presentó “formal denuncia (ante la FGR) contra quien resulte responsable por hechos que resultan probablemente constitutivos de delito”.
En la resolución judicial (orden de aprehensión) emitida por un juzgado de Querétaro “se desprende de los registros de investigación que existe una participación activa de personal de la Fiscalía General de la República en las actividades delictivas de este grupo delincuencial innominado, pero con un actuar delincuencial pluriconductual (sic). Es decir, si bien es cierto que están organizados para cometer de manera permanente los delitos en materia de hidrocarburos, en los que participan activamente servidores públicos, no puede considerarse que su actuar sea cohecho, pues las inspecciones a los documentos encontrados en los domicilios ya cateados advierten una contraprestación de carácter quincenal a cada servidor público integrante de la organización”.
Por ello, se menciona que el grupo delictivo tiene “un reparto de funciones, una estructura jerárquica, en la que incluso buscan expandir sus actividades delictivas a otros sectores, como el inmobiliario, y acrecentar o potencializar su mercado delincuencial. Esto es, no solamente en la frontera sur con bidones o tótems de cantidades bajas, pues también ya incursionaban con la introducción de producto proveniente de Estados Unidos. Incluso se menciona en los documentos asegurados que, en Deer Park, ubicada en Texas y propiedad de mi representada, los tentáculos de la corrupción e involucramiento del personal de mi representada pudieron haber trascendido”.