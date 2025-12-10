Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 8

Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló en su denuncia contra el grupo delictivo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) indica que participaba el empresario Raúl Rocha Cantú que “se advierte que existe una estructura debidamente organizada para cometer de manera permanente y reiterada delitos, entre otros, en materia de hidrocarburos, lo que les permite tener una red de complicidades con otras organizaciones delictivas, incluso con servidores públicos en distintos niveles, así como con diversas dependencias, en las que no se descarta la participación de trabajadores” de la petrolera mexicana, señalan documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En la página 243 de la orden de aprehensión librada contra Raúl Rocha Cantú y otros miembros del grupo delictivo –que, según la FGR, también traficaba armas de Estados Unidos y Guatemala para organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel del Golfo y la Unión Tepito– se detalla la denuncia interpuesta por Pemex el 10 de septiembre de este año. Las actividades ilícitas del grupo podrían haber afectado las operaciones de la planta Deer Park, ubicada en Texas, Estados Unidos.

En el “oficio con folio interno 2178-2025”, signado por Mario Antonio Zapata Cázares, apoderado de Pemex, se presentó “formal denuncia (ante la FGR) contra quien resulte responsable por hechos que resultan probablemente constitutivos de delito”.