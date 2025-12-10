Fabiola Martínez

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 7

La llegada de magistrados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la vía del voto popular significa una legitimación democrática, expuso el presidente de esta máxima instancia, Gilberto Bátiz. “Aquí ninguno de nosotros trabajamos por inercia, sino por principios”, indicó. El magistrado fue electo en la pasada elección extraordinaria e inédita del primero de junio pasado, en la cual se disputó la mitad de cargos de jueces, magistrados y ministros que integran el Poder Judicial de la Federación. Este martes, el TEPJF entregó reconocimientos por antigüedad a 121 integrantes.