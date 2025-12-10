Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 6

La captura de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, es producto de una orden judicial que se libró hace tiempo, pero este lunes finalmente cumplimentó la Fiscalía General de la República (FGR), pues se le acusa de lavado de dinero, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

–¿También se podría investigar el acaparamiento de agua en que se había involucrado a este ex gobernador?

–En este caso, la orden de aprehensión es muy específica: es por lavado de dinero o desvío de recursos, respondió García Harfuch en la conferencia presidencial.

También presente en Palacio Nacional, el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, aseveró que las denuncias presentadas contra Duarte por acaparamiento del recurso responden a la realización de obras ilegales cuando gobernaba Chihuahua para destinarlo a sus ranchos.