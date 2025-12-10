Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 6

Almoloya de Juárez, Méx., La Fiscalía General de la República acusó formalmente a César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de asegurar que intentó ocultar el origen de más de 73 millones de pesos, de 96 millones que presuntamente desvió del erario entre 2010 y 2016, cuando fue titular del Ejecutivo de dicha entidad fronteriza.

Durante la audiencia inicial en la causa penal 142/2024 que se le instruye por lavado de dinero, el Ministerio Público (MP) aseguró que Duarte instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, donde los recursos del erario iban a parar a empresas donde era socio mayoritario, y luego, tras varias transferencias, terminaban en sus cuentas personales, la de su esposa o hijos.

El ex mandatario priísta, detenido el lunes en Chihuahua, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano minutos antes de la medianoche de ese día, y ayer en la mañana fue puesto a disposición de la juez de distrito Jazmín Ambriz López.

En un inicio, la defensa solicitó la cancelación de la diligencia con el argumento de que su cliente contaba con un amparo que impedía su aprehensión y la apertura de una nueva causa penal en su contra. Sin embargo, el MP indicó que dicho recurso judicial sólo era aplicable para causas del fuero común.