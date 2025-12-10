Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 5
A fin de “salvaguardar la producción local al limitar la entrada de productos importados”, la Cámara de Diputados aprobó en lo general en las primeras horas de este miércoles las modificaciones a la Ley General de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que aplica aranceles a países asiáticos con los que México no tiene tratados comerciales.
El Partido del Trabajo se abstuvo de votar, pues la medida afectará a países con los que esa organización tiene relaciones políticas. El coordinador del grupo, Reginaldo Sandoval, señaló que la reforma sigue la estrategia de Estados Unidos de salvaguardar su seguridad nacional en la competencia comercial con China.
El presidente de la Comisión de Economía, el panista Miguel Ángel Salim Alle, dijo que los incrementos “no tendrán impacto significativo en la inflación, porque los bienes (afectados) tienen una baja ponderación en el cálculo” de ese indicador.
“La propuesta favorecería el incremento productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores nacionales y la modernización del país”, dijo.
El pleno avaló la iniciativa presidencial –modificada en la comisión respectiva– para cobrar aranceles a mil 463 fracciones de 17 sectores (autopartes, automóviles ligeros, vestido, plásticos, siderúrgicos, electrodomésticos, juguetes, textil, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio y cosméticos).
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que con la medida “se fortalecen sectores estratégicos de la economía nacional y fuentes de empleos en las diferentes regiones del país. Los aranceles constituyen un instrumento estratégico para garantizar estabilidad económica en un escenario adverso”.
Los aranceles afectarán esencialmente las importaciones desde China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán y Sudáfrica.
Reginaldo Sandoval detalló que si bien se promoverá la reindustrialización, el riesgo es que “en lugar de una estrategia comercial que diversifique el comercio exterior y disminuya los choques internos, se impulse la concentración de comercio mexicano con Estados Unidos, ya de por sí en un nivel muy alto”.
Antes, el pleno aprobó por unanimidad de 460 votos la Ley General de Economía Circular, propuesta por Morena y el PVEM, que busca romper con el modelo de “extraer, producir y desechar” e incorpora la figura de “responsabilidad extendida del productor”, que obligará a las empresas a hacerse cargo de la contaminación que causen sus mercancías.
Al cierre de esta edición, la Cámara seguía discutiendo reservas en lo particular.