Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 5

A fin de “salvaguardar la producción local al limitar la entrada de productos importados”, la Cámara de Diputados aprobó en lo general en las primeras horas de este miércoles las modificaciones a la Ley General de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que aplica aranceles a países asiáticos con los que México no tiene tratados comerciales.

El Partido del Trabajo se abstuvo de votar, pues la medida afectará a países con los que esa organización tiene relaciones políticas. El coordinador del grupo, Reginaldo Sandoval, señaló que la reforma sigue la estrategia de Estados Unidos de salvaguardar su seguridad nacional en la competencia comercial con China.

El presidente de la Comisión de Economía, el panista Miguel Ángel Salim Alle, dijo que los incrementos “no tendrán impacto significativo en la inflación, porque los bienes (afectados) tienen una baja ponderación en el cálculo” de ese indicador.

“La propuesta favorecería el incremento productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores nacionales y la modernización del país”, dijo.

El pleno avaló la iniciativa presidencial –modificada en la comisión respectiva– para cobrar aranceles a mil 463 fracciones de 17 sectores (autopartes, automóviles ligeros, vestido, plásticos, siderúrgicos, electrodomésticos, juguetes, textil, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio y cosméticos).