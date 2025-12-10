De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 5

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó ayer el acto de entrega de 103 certificados de registro para asociaciones religiosas, con lo que, recalcó, se reafirman los principios de laicidad y respeto. En la ceremonia también presentó el Programa Nacional de Regulación de Iglesias, para que “sus trámites sean más ágiles y eficientes”.

“Nuestro deber es garantizar la libertad de culto y el ejercicio de derechos”, agregó la funcionaria.

Simplificarán trámites

Tras el acto, al que también acudió la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina, así como la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social, Clara Luz Flores Carrales, la dependencia federal no difundió detalles sobre este nuevo programa.