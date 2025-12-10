Política
Ver día anteriorMiércoles 10 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Otorga Gobernación registro a 103 asociaciones religiosas/
A nterior
S iguiente
 
Otorga Gobernación registro a 103 asociaciones religiosas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 5

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó ayer el acto de entrega de 103 certificados de registro para asociaciones religiosas, con lo que, recalcó, se reafirman los principios de laicidad y respeto. En la ceremonia también presentó el Programa Nacional de Regulación de Iglesias, para que “sus trámites sean más ágiles y eficientes”.

“Nuestro deber es garantizar la libertad de culto y el ejercicio de derechos”, agregó la funcionaria.

Simplificarán trámites

Tras el acto, al que también acudió la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina, así como la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social, Clara Luz Flores Carrales, la dependencia federal no difundió detalles sobre este nuevo programa.

Foto
▲ La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, durante su participación en la conferencia de ayer en Palacio Nacional.Foto Presidencia

El pasado 5 de septiembre, la Secretaría de Gobernación (SG) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación con el que estableció acciones de simplificación y mejora administrativa para los trámites que se realizan esas agrupaciones, y eliminó varios de los requisitos que debían presentar antes.

Hasta el último corte, correspondiente al pasado 5 de diciembre, la SG reportó que había entregado el registro a 10 mil 469 asociaciones religiosas, de las cuales la mayoría están clasificadas como cristianas, ya sean católicas, evangelistas u ortodoxas; 20 son hinduístas, budistas o Krishna; 10 son judías, nueve son islámicas y 14 están catalogadas como “nuevas expresiones”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto