Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 5
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó ayer el acto de entrega de 103 certificados de registro para asociaciones religiosas, con lo que, recalcó, se reafirman los principios de laicidad y respeto. En la ceremonia también presentó el Programa Nacional de Regulación de Iglesias, para que “sus trámites sean más ágiles y eficientes”.
“Nuestro deber es garantizar la libertad de culto y el ejercicio de derechos”, agregó la funcionaria.
Simplificarán trámites
Tras el acto, al que también acudió la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina, así como la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social, Clara Luz Flores Carrales, la dependencia federal no difundió detalles sobre este nuevo programa.
El pasado 5 de septiembre, la Secretaría de Gobernación (SG) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación con el que estableció acciones de simplificación y mejora administrativa para los trámites que se realizan esas agrupaciones, y eliminó varios de los requisitos que debían presentar antes.
Hasta el último corte, correspondiente al pasado 5 de diciembre, la SG reportó que había entregado el registro a 10 mil 469 asociaciones religiosas, de las cuales la mayoría están clasificadas como cristianas, ya sean católicas, evangelistas u ortodoxas; 20 son hinduístas, budistas o Krishna; 10 son judías, nueve son islámicas y 14 están catalogadas como “nuevas expresiones”.