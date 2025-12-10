Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 4
El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, informó anoche que realizó una compra masiva del más reciente libro del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, titulado Grandeza, para regalar ejemplares a cada uno de los 66 legisladores de su bancada.
“Está la costumbre de regalar piernas o pavos, pues yo regalo libros”, respondió a una pregunta sobre ese obsequio navideño que, dijo, será de “unos 100” ejemplares para cada senador morenista.
No precisó el costo de la compra de los cerca de 7 mil ejemplares de Grandeza, pero aclaró que los pagó con sus propios recursos.
Desde temprano circularon versiones sobre el número de libros, ya que en las oficinas de los morenistas se apilaron las cajas y se habló de 13 con 20 ejemplares. Eugenio Segura dijo que a él llegaron 10 paquetes y que él los pagaría.