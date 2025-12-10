Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 4

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, informó anoche que realizó una compra masiva del más reciente libro del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, titulado Grandeza, para regalar ejemplares a cada uno de los 66 legisladores de su bancada.

“Está la costumbre de regalar piernas o pavos, pues yo regalo libros”, respondió a una pregunta sobre ese obsequio navideño que, dijo, será de “unos 100” ejemplares para cada senador morenista.