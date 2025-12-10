Georgina Saldierna y Andrea Becerril

El Senado aprobó ayer por unanimidad reformas a la Ley de Ascensos de la Armada de México, para garantizar la igualdad y la no discriminación del personal naval en los procesos de ascenso, y eliminar referencias restrictivas que no reflejan “el compromiso del Estado mexicano con la equidad de género y los derechos humanos”.

Al presentar el dictamen que fue enviado al Ejecutivo para su promulgación, el presidente de la Comisión de Marina, el morenista Carlos Lomelí Bolaños, explicó que esta modificación no sólo atiende una necesidad normativa, sino que representa una acción responsable, para consolidar un modelo de carrera naval más justa, más transparente y funcional acorde con el mandato constitucional y la realidad operativa de las instituciones navales.

Lenguaje incluyente evita la distinción de género

Resaltó que se adopta un lenguaje incluyente que reconoce explícitamente a todo el personal sin distinción de género, se abre la posibilidad de ascensos excepcionales en tiempos de paz para integrantes de la milicia auxiliar y se fortalecen los mecanismos de inconformidad mejorando los procesos para dotar de certeza jurídica a quienes consideren vulnerados sus derechos de obtener otro cargo.