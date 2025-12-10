Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 4

En dos sesiones que se prolongaron por más de nueve horas, el Senado aprobó reformas para agilizar los juicios administrativos, sobre todo en el caso de adeudos fiscales, a fin de que no se prolonguen más allá de los seis meses establecidos en la reforma judicial.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, resaltó que las modificaciones a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen resoluciones prontas y expeditas en las que se hará uso de los medios electrónicos y se concreta el juicio en línea.

La reforma se aprobó en lo general con 64 votos a favor y 34 en contra, pero cuando se discutía en lo particular una reserva de Corral, los opositores salieron y se canceló la sesión por falta de quorum

Se convocó a una segunda sesión, pasadas las 9 de la noche, en la que se aprobó la reforma y se turnó a la Cámara de Diputados.

En la primera sesión, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal en materia de delitos contra el medio ambiente, para incrementar las penas y las multas en contra de quien afecte el ecosistema.

A través de una reserva presentada por el senador Enrique Inzunza y enriquecida con un agregado de Verónica Camino, se evitó criminalizar a campesinos, ejidatarios, comuneros y cocineras tradicionales que desmonten o extraigan recursos forestales para satisfacer sus necesidades básicas, de lo contrario se les aplicarían penas que van de uno a nueve años de prisión y multa de hasta mil UMA.