Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 3

Washington. El presidente Donald Trump insistió en que está dispuesto a ordenar a las fuerzas armadas de Estados Unidos realizar ataques contra cárteles del narcotráfico en México y Colombia, similares a los bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico.

“¿Consideraría hacer algo similar (a los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico) en México y Colombia por ser aún más responsables del tráfico de fentanilo (hacia Estado Unidos)?”, preguntó al mandatario la periodista Dasha Burns, del medio Politico.

“Sí. Yo lo haría. Claro que lo haría”, respondió Trump en la entrevista efectuada en la Casa Blanca.

Trump evitó abundar sobre los potenciales ataques militares estadunidenses dentro del territorio mexicano con los que ha amenazado repetidamente desde las épocas de la campaña electoral de 2024 que lo llevó de nuevo a la Casa Blanca.