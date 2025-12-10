Política
Trump vuelve a amagar con lanzar ataques contra cárteles en México
Trump vuelve a amagar con lanzar ataques contra cárteles en México
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 3

Washington. El presidente Donald Trump insistió en que está dispuesto a ordenar a las fuerzas armadas de Estados Unidos realizar ataques contra cárteles del narcotráfico en México y Colombia, similares a los bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico.

“¿Consideraría hacer algo similar (a los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico) en México y Colombia por ser aún más responsables del tráfico de fentanilo (hacia Estado Unidos)?”, preguntó al mandatario la periodista Dasha Burns, del medio Politico.

“Sí. Yo lo haría. Claro que lo haría”, respondió Trump en la entrevista efectuada en la Casa Blanca.

Trump evitó abundar sobre los potenciales ataques militares estadunidenses dentro del territorio mexicano con los que ha amenazado repetidamente desde las épocas de la campaña electoral de 2024 que lo llevó de nuevo a la Casa Blanca.

Aunque afirmó estar impulsando una agenda de paz en el extranjero, Trump ratificó que podría ampliar las acciones militares que su administración ha emprendido en América Latina contra objetivos que, según afirma “sin pruebas”, están vinculados al narcotráfico.

Bombardeos a 23 supuestas narcolanchas

Fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado, desde septiembre, unas 23 embarcaciones en el mar Caribe y en el Pacífico oriental supuestamente vinculadas al narcotráfico, bajo órdenes de Trump. Los ataques han dejado más de 87 muertos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de crecientes tensiones diplomáticas con su homólogo estadunidense, ha denunciado que los bombardeos son “ejecuciones extrajudiciales” y es crítico de la política antidrogas de Washington.

