Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 3

Con el objetivo central de dar seguimiento a las entregas de agua y realizar las evaluaciones técnicas necesarias para lograr un acuerdo que beneficie a ambas naciones, ayer se llevó a cabo la quinta reunión binacional del año entre México y Estados Unidos, un encuentro virtual de alto nivel, sin que hasta anoche se hubieran dado a conocer los resultados.

Tal como adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum por la mañana, la sesión se realizó en apego al Tratado de Aguas de 1944.

Para estos trabajos, el gobierno de México presentó a una delegación conformada por Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte y actual encargado del despacho de la cancillería, y Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua. Este equipo tiene la tarea de revisar las condiciones técnicas actuales para garantizar el cumplimiento de las obligacionesbilaterales.