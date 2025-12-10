Podemos lograr acuerdo sin poner en riesgo a agricultores nacionales, dice
Admite la Presidenta que se incumplió el tratado, “pero no por gusto”, sino por la sequía
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 3
México tiene plena disposición a cumplir con el tratado de aguas que rige con Estados Unidos y entregar el adeudo que se arrastra en los últimos años cuando se incumplió, “pero no por gusto”, sino por la sequía que afectó el norte del país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer se efectuó una nueva reunión virtual entre autoridades de ambos países para buscar opciones y cumplir el acuerdo sin poner en riesgo el derecho humano al agua en ciudades mexicanas fronterizas y a los agricultores nacionales.
Al referirse a la nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer 5 por ciento de aranceles a las exportaciones mexicanas a su país debido al incumplimiento mexicano en el tratado de aguas vigente desde 1944, la mandataria confió en alcanzar un acuerdo porque hay disposición de su gobierno. Indicó que si bien en 2023 y 2024 México no entregó los volúmenes requeridos ante la falta de lluvias, para este año, que la temporada fue favorable, se envió un volumen mayor de agua, más allá de lo previsto.
“No es un asunto de mala voluntad de México decir ‘no queremos entregar agua’, no. Sí queremos cumplir con el tratado, pero de acuerdo con las características que tenemos en este momento. Seguimos trabajando para enero, febrero, marzo. Nos podemos poner de acuerdo, si es que no hay ningún otro tema realmente de parte de Estados Unidos, que espero que no.”
En este contexto, señaló que durante el encuentro que sostuvieron en Washington, el viernes pasado, Trump no mencionó en absoluto el tema del agua. Además, dio a conocer que si no se concretó una reunión bilateral, obedeció a la apretada agenda del magnate, quien propuso una cita trilateral, incluyendo al primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Incluso, dijo Sheinbaum, se planteó en un momento que ella se desplazara a la Casa Blanca, aunque también se descartó por la agenda del mandatario estadunidense. “Quedamos en acordar una reunión posterior en la que pueda ir a Washington ya en otras condiciones”.
–¿Cuándo podría ser esta reunión?
–No está establecida todavía. De ponernos de acuerdo, no hay más que eso. No hay una fecha en particular, pero, como ustedes saben, tenemos una buena relación y sería cuestión de fijar la fecha.
Gusano barrenador
Aunque no abordó el tema del agua, Trump sí mencionó a Sheinbaum la plaga del gusano barrenador, ante lo cual la Presidenta respondió que estaban trabajando ambos gobiernos para controlar la plaga y reanudar las exportaciones de ganado mexicano a Estados Unidos.
Durante su conferencia, Shein-baum señaló que México pretende concluir la planta de producción de moscas estériles–que se utilizan para combatir la plaga– antes de junio, como originalmente se tiene previsto para que se reabra la frontera al ganado mexicano.
Al abundar sobre el diferendo por el agua con Estados Unidos, dijo que la propuesta que tiene México para entregar el líquido que adeuda se ha conversado con los gobernadores fronterizos involucrados: Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, quienes están en la mejor disposición de colaborar para cumplir el pacto con Estados Unidos.
Además, comentó que para dar seguimiento a la estrategia conjunta en materia de seguridad, pasado mañana se reunirán funcionarios del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Doméstica, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro con el gabinete de seguridad.