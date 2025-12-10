Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 3

México tiene plena disposición a cumplir con el tratado de aguas que rige con Estados Unidos y entregar el adeudo que se arrastra en los últimos años cuando se incumplió, “pero no por gusto”, sino por la sequía que afectó el norte del país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer se efectuó una nueva reunión virtual entre autoridades de ambos países para buscar opciones y cumplir el acuerdo sin poner en riesgo el derecho humano al agua en ciudades mexicanas fronterizas y a los agricultores nacionales.

Al referirse a la nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer 5 por ciento de aranceles a las exportaciones mexicanas a su país debido al incumplimiento mexicano en el tratado de aguas vigente desde 1944, la mandataria confió en alcanzar un acuerdo porque hay disposición de su gobierno. Indicó que si bien en 2023 y 2024 México no entregó los volúmenes requeridos ante la falta de lluvias, para este año, que la temporada fue favorable, se envió un volumen mayor de agua, más allá de lo previsto.

“No es un asunto de mala voluntad de México decir ‘no queremos entregar agua’, no. Sí queremos cumplir con el tratado, pero de acuerdo con las características que tenemos en este momento. Seguimos trabajando para enero, febrero, marzo. Nos podemos poner de acuerdo, si es que no hay ningún otro tema realmente de parte de Estados Unidos, que espero que no.”

En este contexto, señaló que durante el encuentro que sostuvieron en Washington, el viernes pasado, Trump no mencionó en absoluto el tema del agua. Además, dio a conocer que si no se concretó una reunión bilateral, obedeció a la apretada agenda del magnate, quien propuso una cita trilateral, incluyendo al primer ministro de Canadá, Mark Carney.