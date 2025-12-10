M

ás allá del impactante asedio de Estados Unidos en el mar Caribe, que encabeza el más moderno portaviones del mundo –según la propaganda estadunidense, ya que China no canta mal las rancheras con sus nuevos portaviones–, el USS Gerald Ford, frente a las costas de Venezuela y Colombia, amén de la pletórica riqueza de petróleo y oro (¡ahora que se ha disparado a la estratosfera!) de Venezuela, sin contar el choque personal entre Trump y el presidente colombiano Petro, es mi hipótesis operativa que colosal despliegue militar forma parte también, si es que no representa el factor primordial, del blindaje a paraísos fiscales del mar Caribe (bit.ly/4oH4UQM), en especial, los territorios británicos de las islas Caimán y las islas Vírgenes, que concentrarían 5 millones de millones ( trillions en anglosajón) de dólares de tenencias financieras de toda índole: desde las patrimoniales relativamente decentes, aunque evadan al fisco de sus países oriundos, hasta el inmundo narcotráfico de la cleptocracia política ( v. gr. Panama Papers: bit.ly/3KweacB).

El polémico asunto de las narcolanchas, que ha cobrado más de 80 vidas, es más profundo, ya que develan el corredor marítimo bidireccional desde el on shore –provenga de donde provenga– hasta el off shore de los paraísos fiscales del mar Caribe.

El mar Caribe tiene una superficie de 2 millones 754 mil kilómetros cuadrados: constituye el mar tropical más grande del mundo y el segundo mayor del planeta después del mar de Filipinas. ¡Venezuela y Colombia juntas representan 74 por ciento de la superficie del mar Caribe!

Venezuela (Superficie: 916 mil 445 kilómetros cuadrados; población: 26 millones 458 mil 850 habitantes; PIB nominal: 82 mil 770 millones de dólares; PIB poder adquisitivo: 234 mil 340 millones de dólares) y Colombia (superficie: un millón 141 mil 748 kilómetros cuadrados; población: 53 millones 110 mil 609 habitantes; PIB nominal: 438 mil 120 millones de dólares; PIB poder adquisitivo: un millón 190 mil 739 millones de dólares).

Los principales paraísos fiscales del mar Caribe son: 1. Islas Caimán, territorio británico de ultramar, el más grande y conocido con más de 100 mil (¡sic!) empresas registradas; 2. Islas Vírgenes, territorio británico de ultramar, líder mundial en trasnacionales (IBC: international business company): ¡más de 400 mil activas!, muy usado para holdings; allí, por cierto, lava(ba) el calderonista krauziano Genaro García Luna y su presunto “socio” Loretito (Carlos Loret de Mola), imputado de la misma perfidia; 3. Bahamas: país independiente; muy popular entre fondos de inversión y trusts; 4. Bermudas –otro territorio británico de ultramar: gran centro de reaseguros y fondos de inversión (bit.ly/4prU56g).