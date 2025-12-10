▲ La presidenta Claudia Sheinbaum informó en redes sociales que por segunda ocasión conversó con empresas nacionales y extranjeras, así como organismos y asociaciones que participan en la operación de carga del AIFA. Además asistieron, entre otros, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino; el encargado de la cancillería, Roberto Velasco; el director del AIFA, Isidoro Pastor, y el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo. Foto Presidencia

quí se ha dado cuenta en diversas ocasiones de los exabruptos del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en relación con periodistas que no se pliegan a las pretensiones de control del poder estatal.

En especial se han mencionado las acusaciones sin fundamento contra Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, un diario digital de amplia presencia regional a quien el mandatario, más marinista (por Mario Marín, el góber precioso) que morenista, señaló como cobarde, canalla y ciberdelincuente, con expresa solicitud a la fiscalía poblana para actuar contra quien, como luego se supo, no había escrito un texto en redes (sino el también periodista Héctor Llorame) que causó vivo enojo a Armenta, por criticar a una boxeadora profesional, llamada La Bonita, que es secretaria del Deporte y la Juventud en el gabinete estatal (columna sobre el tema: Gobernador poblano injurioso https://goo.su/2dRlgG).

Hoy y mañana, dicho periodista Ruiz debe acudir a un doble citatorio ante autoridades, bajo la acusación de operar recursos de procedencia ilícita (delito conocido popularmente como lavado de dinero). Las carpetas de investigación fueron iniciadas cuando Miguel Barbosa era gobernador del estado y durante años estuvieron inactivas, hasta ahora, según señala la Red de Periodistas de Puebla, “a raíz de la publicación en e-consulta sobre la plataforma Nódica, que según difundió el medio buscaría monitorear el apoyo de personas funcionarias públicas a mensajes gubernamentales”.

No se prejuzga ni se pretende que integrantes de un gremio deban sustraerse a la acción legítima de la justicia. Las acusaciones deberán ser probadas y, en su caso, sentenciadas de manera absolutoria o condenatoria. Pero resulta preocupante que, en un clima de constante agresión del gobernador de Puebla al ejercicio periodístico crítico, la concordante fiscalía estatal y el propicio Poder Judicial local desempolven expedientes y se amague con detenciones arbitrarias.

En Baja California ha sido castigado quien fue abusivo y desbordado gobernador, Jaime Bonilla Valdez, llegado al poder a nombre de Morena, hoy acomodado en el Partido del Trabajo. Recuérdese que este personaje pretendió extender unos años su periodo como gobernador sin mayor respaldo que el apoyo de la mayoría del Congreso estatal, lo cual fue invalidado por el Poder Judicial federal.