a escena política de Chihuahua ha estado protagonizada en los últimos años por la pugna de tres gobernadores. El ex panista Javier Corral prometió en su campaña meter a la cárcel por corrupto a su antecesor, el priísta César Duarte, pero se le escapó; huyó a Estados Unidos. Desde allá acusó a Corral de corrupción. Corral buscó refugio en Morena, donde le obsequiaron una senaduría. César Duarte fue extraditado por el gobierno de Estados Unidos a México para que fuera juzgado en Chihuahua, pero de alguna manera consiguió su libertad, tiene el apoyo de la gobernadora panista Maru Campos. Andaba Duarte celebrando su libertad, pero tenía otra carpeta pendiente, y la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, la revivió; fue detenido y ahora está preso en el penal de Almoloya. La historia del pleito entre los tres gobernadores no ha terminado. Lo importante es que hay una nueva fiscal de mano firme dispuesta a castigar a la variopinta delincuencia política.

Imposibles, no

Con perdón del respetable, me permitiré rescatar un proverbio de la clase de derecho romano de mi inolvidable maestro Guillermo Floris Margadant: Impossibilium nulla obligatio est. Nadie está obligado a lo imposible. La presidenta Sheinbaum se la aplicó a Trump: imposible entregarle el agua del río Bravo en los tiempos que exige. Y eso ya lo sabía. La sequía ha impedido cumplir. Una comisión integrada por representantes de México y Estados Unidos celebra reuniones buscando la mejor fórmula para ambos países.

Aranceles a productos chinos

Si usted no compró a tiempo un automóvil chino MG por menos de 300 mil pesos, probablemente perdió la oportunidad de su vida. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz se pronunció a favor de que se aplique un arancel de hasta 35 por ciento a vehículos y autopartes provenientes de países sin tratado de libre comercio con México. En otras palabras: China. La propuesta avanza en el Congreso. El gobierno de la segunda economía del mundo ha protestado enérgicamente: “China se opone firmemente a las acciones proteccionistas que perjudican los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”, manifestó en un comunicado. Habrá otro sector afectado: los tianguis.