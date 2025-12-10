Aclaración del Centro Escolar Mar de Cortés
or medio de la presente y ante la información publicada en su edición del pasado lunes, en la nota titulada “Ex delegado de programas sociales en BC acusado de enriquecimiento oculto”, esta institución desea manifestar lo siguiente, de manera formal y categórica: 1. Desconocimiento total del señor Jesús Alejandro Ruiz. El Centro Escolar Mar de Cortés, SC, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, no tiene relación alguna –ni comercial ni laboral ni de cualquier otra índole– con la persona antes mencionada.
2. Negación de vínculo económico. En consecuencia, rechazamos y desmentimos cualquier afirmación que indique que el señor Jesús Alejandro Ruiz haya obtenido ingresos económicos procedentes de nuestra institución.
César Ignacio Villavicencio F, representante legal
Pisoteo de derechos y leyes internacionales
El 10 de diciembre de 1948, hoy hace 77 años, la Asamblea General de la ONU estableció en París, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.
Se reconocen las garantías individuales de seguridad, igualdad, libertad de expresión y reunión. Los derechos económicos y sociales de salud, alimentación, vestido, techo, educación, trabajo, libre tránsito, de género y los de la infancia. Los derechos políticos y de los pueblos de soberanía, medio ambiente y paz.
Hoy día todos y cada uno de esos derechos se violan por doquier. En Palestina, Israel comete genocidio con apoyo de Estados Unidos y la complicidad de tantos gobiernos. Luego del alto el fuego del 10 de octubre pasado, siguen los ataques y los bombardeos sionistas que han asesinado a 370 palestinos y continúan ocupando más tierras y bloqueando la ayuda humanitaria.
En nuestro continente, los migrantes son criminalizados en Estados Unidos, el bloqueo a Cuba y el ataque a Venezuela y otros países son constantes. Pisotean derechos y leyes internacionales, mientras millones de seres humanos se movilizan por paz y justicia para garantizar sus derechos. ¡Triunfaremos!
Pablo Moctezuma Barragán
La 4T, expresión mayoritaria
La forma de vida de la 4T en sus primeros siete años no sólo es una relación y expresión mayoritaria, sino también tiene el sentido histórico político que garantiza la marcha, el funcionamiento y la transformación de la sociedad.
Aunque la multitud no pueda manifestarse eternamente, se permite hablar de vez en cuando como protagónico que llenó el Zócalo el sábado pasado. Lo hizo en apoyo de la 4T y después de siete años del humanismo mexicano, estrategia que llama la atención en el extranjero. Los numerosos programas sociales de apoyo, bajo el principio de ¡primero los pobres!, expresan la transformación en la transformación.
México vive bajo el signo de los cambios, son parte de una transición distinta y más profunda, pero la historia en su conjunto, ese imprevisible juego de los más contradictorios intereses, que permanecen ocultos a la mirada y por eso suelen desempeñar sus papeles neoliberales a partir de una conciencia falsa.
El sistema y visión conservadores y neoliberales que fracasaron en el país funcionaban convencidos de que la razón superior de la sociedad estaba personificada y encarnada y no había partido de oposición a ellos, hasta que la democracia republicana aunada al pueblo planteó el humanismo basando la transformación en la transformación, hoy, como una constante.
Rubén Cantú Chapa
Gesta de la patria grande
Los dislates de Trump y su plan de revivir la Doctrina Monroe, con un toque de actualidad, pone en alerta a países de América Latina y el Caribe.
Washington, a través de su presidencia, pretende aplicar la política exterior más o menos similar a la de James Monroe (1823), que declaraba a nuestro continente libre de colonización e intervenciones por potencias europeas; claro, usándola a su favor y conveniencia: “América para los americanos”, es decir, ya desde entonces consideraba a nuestros países como su patio trasero.
A México le arrebató más de la mitad de su territorio (1848), reduciendo la frontera hasta el río Bravo. Por ello aclaramos que: desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia se gesta la patria grande, que no permitirá la avasallen; la libertad, la independencia (política y económica) y la autodeterminación de los pueblos serán objetivos comunes que unirán a América Latina contra el imperialismo yanqui.
En la estrategia geopolítica, Rusia y China, entre otros, mantienen relaciones (comerciales y culturales) en Latinoamérica, con base en el respeto recíproco. En cambio, Estados Unidos interfiere en asuntos internos socavando soberanías. Pedir que cambie su política confrontativa e injerencista por una pacifista y respetuosa es casi imposible, demasiada soberbia. El gobierno yanqui es experto en dividir gobiernos, volviéndolos obedientes a favor de sus intereses. La acción militante de los pueblos le darán su respuesta.
Luis Langarica A.
El salario mínimo, los jubilados y el Issste
En el Issste no están contentos con los aumentos al salario mínimo. La Ley del Issste anterior a la de 2007 establecía que los aumentos a los jubilados y pensionistas debían hacerse conforme a las variaciones al salario mínimo. En la nueva ley eso se quitó y ahora se manejan con las famosas UMA.
Pero de acuerdo con el artículo 14 constitucional y con el principio jurídico de la no retroactividad en perjuicio a los jubilados, la ley obliga a que se paguen los aumentos a los jubilados conforme al criterio del salario mínimo y no de los UMA; ya hay muchas sentencias judiciales en ese sentido. Al Issste eso no le gusta y se niega a pagar conforme a la ley.
Habrá que recordarle a los abogados del Issste sus clases de derecho en la universidad. Y que tengan en cuenta que el Issste nació justamente para proteger a los pensionistas, no para escatimarles sus derechos.
Ángel Garibaldi Dupuy Santiago