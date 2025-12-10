Aclaración del Centro Escolar Mar de Cortés

or medio de la presente y ante la información publicada en su edición del pasado lunes, en la nota titulada “Ex delegado de programas sociales en BC acusado de enriquecimiento oculto”, esta institución desea manifestar lo siguiente, de manera formal y categórica: 1. Desconocimiento total del señor Jesús Alejandro Ruiz. El Centro Escolar Mar de Cortés, SC, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, no tiene relación alguna –ni comercial ni laboral ni de cualquier otra índole– con la persona antes mencionada.

2. Negación de vínculo económico. En consecuencia, rechazamos y desmentimos cualquier afirmación que indique que el señor Jesús Alejandro Ruiz haya obtenido ingresos económicos procedentes de nuestra institución.

César Ignacio Villavicencio F, representante legal

Pisoteo de derechos y leyes internacionales

El 10 de diciembre de 1948, hoy hace 77 años, la Asamblea General de la ONU estableció en París, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.

Se reconocen las garantías individuales de seguridad, igualdad, libertad de expresión y reunión. Los derechos económicos y sociales de salud, alimentación, vestido, techo, educación, trabajo, libre tránsito, de género y los de la infancia. Los derechos políticos y de los pueblos de soberanía, medio ambiente y paz.

Hoy día todos y cada uno de esos derechos se violan por doquier. En Palestina, Israel comete genocidio con apoyo de Estados Unidos y la complicidad de tantos gobiernos. Luego del alto el fuego del 10 de octubre pasado, siguen los ataques y los bombardeos sionistas que han asesinado a 370 palestinos y continúan ocupando más tierras y bloqueando la ayuda humanitaria.

En nuestro continente, los migrantes son criminalizados en Estados Unidos, el bloqueo a Cuba y el ataque a Venezuela y otros países son constantes. Pisotean derechos y leyes internacionales, mientras millones de seres humanos se movilizan por paz y justicia para garantizar sus derechos. ¡Triunfaremos!

Pablo Moctezuma Barragán

La 4T, expresión mayoritaria

La forma de vida de la 4T en sus primeros siete años no sólo es una relación y expresión mayoritaria, sino también tiene el sentido histórico político que garantiza la marcha, el funcionamiento y la transformación de la sociedad.

Aunque la multitud no pueda manifestarse eternamente, se permite hablar de vez en cuando como protagónico que llenó el Zócalo el sábado pasado. Lo hizo en apoyo de la 4T y después de siete años del humanismo mexicano, estrategia que llama la atención en el extranjero. Los numerosos programas sociales de apoyo, bajo el principio de ¡primero los pobres!, expresan la transformación en la transformación.

México vive bajo el signo de los cambios, son parte de una transición distinta y más profunda, pero la historia en su conjunto, ese imprevisible juego de los más contradictorios intereses, que permanecen ocultos a la mirada y por eso suelen desempeñar sus papeles neoliberales a partir de una conciencia falsa.