Reuters, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 23

La Haya. La Corte Penal Internacional (CPI) condenó ayer al jefe de la milicia sudanesa Yanyauid, Ali Mohammad Ali Abd al Rahman, a 20 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil en Darfur, hace 22 años.

“Abd al Rahman no sólo dio las órdenes que condujeron directamente a los crímenes, sino que en Mukjar y Deleig perpetró personalmente algunos de ellos, utilizando el hacha que portaba para golpear a los prisioneros”, dijo la presidenta del tribunal, Joanna Korner.

El conflicto de Darfur estalló en 2003 cuando grupos rebeldes acusaron al gobierno de marginar a esa región y se alzaron en armas. Las autoridades sudanesas movilizaron a las milicias Yanyauid para aplastar la revuelta, hecho que disparó la violencia.

En 2023 estallaron nuevos enfrentamientos en Darfur y en todo Sudán entre el ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), consideradas sucesoras de los yanyauid.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció que los niños sudaneses “viven una situación de violencia, hambre y miedo constantes” en medio de la guerra y alertó que “las mujeres y las niñas son las más afectadas por la crisis, incluidos niveles espantosos de violencia sexual”.

“Necesitan protección, servicios y solidaridad global”, declaró la directora del organismo, Catherine Russell.

Tras la toma de El Fasher, capital de Darfur Norte, a finales de octubre, por las RSF, alrededor de 106 mil personas huyeron a centros de acogida ya sobrecargados, a los que los niños “llegan agotados, deshidratados y con una necesidad urgente de protección, nutrición y asistencia médica”, añadió Russell.