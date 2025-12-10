Abd al Rahman cometió crímenes de lesa humanidad en 2003, señala
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 23
La Haya. La Corte Penal Internacional (CPI) condenó ayer al jefe de la milicia sudanesa Yanyauid, Ali Mohammad Ali Abd al Rahman, a 20 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil en Darfur, hace 22 años.
“Abd al Rahman no sólo dio las órdenes que condujeron directamente a los crímenes, sino que en Mukjar y Deleig perpetró personalmente algunos de ellos, utilizando el hacha que portaba para golpear a los prisioneros”, dijo la presidenta del tribunal, Joanna Korner.
El conflicto de Darfur estalló en 2003 cuando grupos rebeldes acusaron al gobierno de marginar a esa región y se alzaron en armas. Las autoridades sudanesas movilizaron a las milicias Yanyauid para aplastar la revuelta, hecho que disparó la violencia.
En 2023 estallaron nuevos enfrentamientos en Darfur y en todo Sudán entre el ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), consideradas sucesoras de los yanyauid.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció que los niños sudaneses “viven una situación de violencia, hambre y miedo constantes” en medio de la guerra y alertó que “las mujeres y las niñas son las más afectadas por la crisis, incluidos niveles espantosos de violencia sexual”.
“Necesitan protección, servicios y solidaridad global”, declaró la directora del organismo, Catherine Russell.
Tras la toma de El Fasher, capital de Darfur Norte, a finales de octubre, por las RSF, alrededor de 106 mil personas huyeron a centros de acogida ya sobrecargados, a los que los niños “llegan agotados, deshidratados y con una necesidad urgente de protección, nutrición y asistencia médica”, añadió Russell.
El conflicto ha sumido a Sudán en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados, y el daño causado a infraestructuras críticas impide la atención de cientos de miles de damnificados.
Reconoce Francia apoyo al gobierno de Benín
En otro orden informativo, ayer Francia reconoció que el fin de semana brindó “apoyo en términos de vigilancia y observación y logístico” a las autoridades de Benín para frustrar un golpe de Estado y la instauración de una junta militar en la antigua colonia francesa.
Luego de que el domingo en la mañana un grupo de militares con fusiles anunció la destitución del presidente, Patrice Talon, horas después el mandatario apareció en la televisión nacional y aseguró que la situación estaba “bajo control”.
Ese día, el presidente francés, Emmanuel Macron, llevó a cabo “un esfuerzo de coordinación” y de “intercambio de información con los países de la región”, informó uno de sus asesores.
El intento de golpe en Benín sigue a una ola de tomas del poder por parte de militares en varios países del oeste de África, incluyendo Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea y, más recientemente, a finales de noviembre, en Guinea-Bisáu.