▲ Naciones Unidas señala que en la franja se necesita maquinaria pesada para evitar inundaciones catastróficas, mientras el ejército de Tel Aviv continuó ayer la demolición de casas en el este de Gaza. Foto Ap

Sputnik, Europa Press, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 23

Tel Aviv. Hamas advirtió que no dará paso a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego mientras Israel continúe con sus violaciones de la tregua en el enclave que, de acuerdo con el gobierno gazatí, ocurrieron al menos 738 veces en 60 días.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que los ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre mataron al menos a 377 personas y dejaron heridas a 987.

Husam Badran, miembro de la oficina política de Hamas, acusó también a Tel Aviv de no cumplir los términos del acuerdo que preveía la reapertura del cruce de Rafah con Egipto y el aumento del volumen de ayuda que entra al territorio.

El movimiento palestino reclamó refugios reales y decentes ante la llegada de lluvias y bajas temperaturas que amenazan a los palestinos desplazados en Gaza.

Una nueva tormenta polar afectará al enclave a partir de hoy y “las actuales tiendas de campaña para los desplazados no están preparadas para soportar la lluvia o el frío invernal, especialmente ante las restricciones de la ocupación (israelí) a la entrada de combustible”, señaló el vocero de Hamas, Hazem Qasem, y remarcó la necesidad de “forzar a la ocupación a aplicar los protocolos humanitarios del acuerdo previsto en la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza”.

Riesgo de inundaciones

“Recordarán que un importante impedimento para la respuesta en materia de refugio son los restrictivos requisitos de registro para las ONG impuestos por las autoridades israelíes”, dijo el vocero del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Stephane Dujarric, a los periodistas.

Agregó que las autoridades israelíes “rechazaron casi 4 mil palés de materiales para refugios”, cuando “Gaza necesita urgentemente maquinaria pesada, herramientas y muchos más artículos de refugio para evitar inundaciones catastróficas”.

Nacen 460 bebés con bajo peso cada mes

Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció que sólo en octubre 9 mil 300 niños fueron hospitalizados por desnutrición aguda en el territorio costero, un número “escandalosamente alto”.