En 60 días, 738 violaciones al alto el fuego, acusa
En octubre, 9 mil 300 niños fueron hospitalizados por desnutrición aguda en Gaza, denuncia Unicef
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 23
Tel Aviv. Hamas advirtió que no dará paso a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego mientras Israel continúe con sus violaciones de la tregua en el enclave que, de acuerdo con el gobierno gazatí, ocurrieron al menos 738 veces en 60 días.
El Ministerio de Salud de Gaza informó que los ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre mataron al menos a 377 personas y dejaron heridas a 987.
Husam Badran, miembro de la oficina política de Hamas, acusó también a Tel Aviv de no cumplir los términos del acuerdo que preveía la reapertura del cruce de Rafah con Egipto y el aumento del volumen de ayuda que entra al territorio.
El movimiento palestino reclamó refugios reales y decentes ante la llegada de lluvias y bajas temperaturas que amenazan a los palestinos desplazados en Gaza.
Una nueva tormenta polar afectará al enclave a partir de hoy y “las actuales tiendas de campaña para los desplazados no están preparadas para soportar la lluvia o el frío invernal, especialmente ante las restricciones de la ocupación (israelí) a la entrada de combustible”, señaló el vocero de Hamas, Hazem Qasem, y remarcó la necesidad de “forzar a la ocupación a aplicar los protocolos humanitarios del acuerdo previsto en la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza”.
Riesgo de inundaciones
“Recordarán que un importante impedimento para la respuesta en materia de refugio son los restrictivos requisitos de registro para las ONG impuestos por las autoridades israelíes”, dijo el vocero del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Stephane Dujarric, a los periodistas.
Agregó que las autoridades israelíes “rechazaron casi 4 mil palés de materiales para refugios”, cuando “Gaza necesita urgentemente maquinaria pesada, herramientas y muchos más artículos de refugio para evitar inundaciones catastróficas”.
Nacen 460 bebés con bajo peso cada mes
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció que sólo en octubre 9 mil 300 niños fueron hospitalizados por desnutrición aguda en el territorio costero, un número “escandalosamente alto”.
Alertó que unos 460 bebés nacen con bajo peso (menos de 2.5 kilogramos) cada mes en Gaza, casi el doble que en 2022, producto de la desnutrición que padecen sus mamás.
“El patrón es claro: madres desnutridas que dan a luz a bebés con bajo peso o prematuros, que mueren en las unidades de cuidados intensivos neonatales de Gaza, o sobreviven sólo para enfrentarse ellos mismos a la desnutrición o a posibles complicaciones médicas de por vida”, declaró la vocera de Unicef, Tess Ingram, y recordó que al menos 165 niños perdieron la vida “de forma dolorosa y evitable por desnutrición durante la guerra”.
Ofensiva en Cisjordania
En Cisjordania reocupada y Jerusalén el ejército israelí continuó su ofensiva al demoler viviendas palestinas, mientras colonos israelíes impidieron a agricultores palestinos acceder a sus tierras y atacaron sus propiedades.
La destrucción de casas de palestinos en Silwan, Jerusalén, Khirbnet Khallat al Farra, Husan y otros barrios fue registrada por la agencia palestina de noticias Wafa y el medio catarí Al Jazeera, en el marco de una política de Tel Aviv –que según el derecho internacional es ilegal– para desplazar a la población y dar paso a colonos israelíes.
De igual manera, en Yatta, al sur de Hebrón, los colonos establecieron un puesto irregular desde donde impiden que los agricultores palestinos trabajen sus tierras, según fuentes locales de Al Jazeera.
En Beit Fajjar, al sur de Belén, los colonos incendiaron ayer dos coches y pintaron casas palestinas con pintura en aerosol.
Los ataques de colonos israelíes contra la población palestina aumentaron en los últimos meses a niveles sin precedente, según datos de la ONU.