Reuters, Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 22

Bruselas. La jefa de la política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, declaró ayer que las críticas de Estados Unidos a las libertades del bloque son “ridículas”, en contraste, el mandatario estadunidense, Donald Trump, reiteró sus ataque al señalar que hay países de ese continente gobernados por líderes “estúpidos”

Kallas sugirió que los cuestionamientos de Washington deberían dirigirse a otra parte, “Rusia quizá”, en referencia a la nueva estrategia de seguridad nacional publicada por la administración Trump, en la que fustigó las políticas de la UE.

“Sabemos que es ridículo. No es cierto lo que dice sobre la UE. Vengo de un país que no tenía prensa libre ni libertades. Sé de lo que hablo. Conozco la diferencia y puedo decir que Europa es muy libre y muy liberal”, aseguró Kallas, ciudadana de la ex república soviética de Estonia.

Agregó que “las críticas sobre las libertades aquí deberían dirigirse en otra dirección. Rusia quizás, donde están prohibidas la disidencia, los medios de comunicación libres y la oposición política”.

La jefa de la diplomacia europea calificó las críticas de la administración Trump de “una provocación”.

“En cuanto a los ataques de Estados Unidos al camino y a la estrategia europeas, sostengo que debemos sentir más confianza en nosotros mismos, porque cuanto ustedes leen sobre Europa (en la estrategia estadunidense) no corresponde a la realidad. Me parece que eso se hace para provocarnos, generar nuestra reacción. Sabemos que lo expuesto no es la verdad”, aseveró.