▲ El fiscal Álvaro García Ortiz fue inhabilitado para el cargo y multado por 7 mil 200 euros por revelar documentos relativos a un proceso judicial. Foto Europa Press

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 22

Madrid. El Tribunal Supremo de España dio a conocer ayer la sentencia por la que condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar el contenido de un correo electrónico del abogado Alberto González Amador –pareja de la presidenta de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso– y que a su vez es procesado por fraude fiscal.

La sentencia se conoció casi tres semanas después de que el tribunal que juzgó a García Ortiz adelantó el fallo por el que acordó condenarlo a dos años de inhabilitación para el cargo y multa de 7 mil 200 euros, así como a indemnizar a González Amador con 10 mil euros por daño moral.

García Ortiz es, según los jueces, responsable de la filtración de un mensaje entre el abogado del empresario Alberto González Amador y el fiscal que instruye su causa. La decisión de los magistrados no fue unánime; de los siete que integran la sala, dos votaron en contra y redactaron unas conclusiones particulares en las que señalaron que no había pruebas ni indicios suficientes para la condena del ahora ex fiscal.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, insistió en defender al ex fiscal, de quien aseguró que lo único que hizo fue “defender la verdad”.

El fallo del tribunal se hizo público el pasado 20 de noviembre, pero no se había redactado la sentencia hasta ahora. En la histórica resolución se confirmó la supuesta responsabilidad de García Ortiz en la filtración del correo electrónico y en la redacción de una nota de prensa en la que se incluían párrafos íntegros de ese intercambio de comunicados entre el abogado y el fiscal instructor.

Los jueces advierten en la sentencia que “el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito” y que “fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo”.

Las dos magistradas que discreparon de la sentencia, Susana Polo y Ana Ferrer, emitieron un voto particular en el que sostienen que lo procedente habría sido absolverlo, al considerar que no había ni pruebas ni indicios nítidos para condenarlo y que una sentencia inculpatoria supondría una “quiebra de la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones democráticas”.

El presidente Pedro Sánchez aseguró que “hoy dan lecciones (desde la derecha del Partido Popular, PP) por una sentencia a un fiscal general que lo que ha hecho es defender la verdad y la institución. ¡Quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso! Lo de menos es el hermano de esa señora o su novio. Lo grave es Alberto Núñez Feijóo que se pliega ante ella”, en alusión al líder del PP.