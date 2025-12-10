La divulgación de expedientes podría ser en 10 días
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 21
Nueva York. El Departamento de Justicia determinó ayer que hará públicos los materiales de la investigación de un caso de tráfico de personas contra Ghislaine Maxwell –la antigua confidente del depredador Jeffrey Epstein–, que cumple una condena de 20 años de prisión por delitos sexuales.
El juez Paul A. Engelmayer concedió la apertura de los expedientes después de que el Departamento de Justicia solicitó en noviembre a dos jueces en Nueva York que desclasificaran las transcripciones del jurado especial y los documentos de los casos de Maxwell y Epstein, junto con materiales de investigación que podrían sumar cientos o miles de archivos no publicados.
El fallo del juzgador, tras la aprobación el mes pasado de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, significa que los registros podrían hacerse públicos en un plazo de 10 días.
Engelmayer es el segundo juez que permitió al Departamento de Justicia divulgar públicamente registros judiciales de Epstein que antes eran secretos.
La semana pasada, un juzgador en Florida concedió la solicitud del departamento de difundir transcripciones de una investigación federal sobre Epstein abandonada en la década de los años 2000.
El Departamento de Justicia señaló que el Congreso tenía la intención de desclasificar los documentos cuando aprobó la ley de transparencia, que el presidente estadunidense, Donald Trump, firmó el mes pasado.
Solicitud inusual
Tres jueces –dos ubicados en Nueva York y uno en Florida– rechazaron previamente una solicitud inusual del departamento para desclasificar las transcripciones del jurado preliminar.
Sin embargo, la petición más reciente amplió dramáticamente los archivos que la justicia estadunidense adelantó que planeaba liberar para abarcar 18 categorías de materiales de investigación, recopilados en la extensa investigación de tráfico sexual.
Decenas de miles de páginas de registros relacionados con Epstein y Maxwell ya han sido liberadas mediante demandas, divulgaciones públicas y solicitudes a través de la Ley de Libertad de Información.
Muchos de los materiales que el departamento planea difundir provienen de informes, fotografías, videos y otros materiales recopilados por la policía en Palm Beach, Florida, y la fiscalía federal.