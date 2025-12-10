Ap

Miércoles 10 de diciembre de 2025

Nueva York. El Departamento de Justicia determinó ayer que hará públicos los materiales de la investigación de un caso de tráfico de personas contra Ghislaine Maxwell –la antigua confidente del depredador Jeffrey Epstein–, que cumple una condena de 20 años de prisión por delitos sexuales.

El juez Paul A. Engelmayer concedió la apertura de los expedientes después de que el Departamento de Justicia solicitó en noviembre a dos jueces en Nueva York que desclasificaran las transcripciones del jurado especial y los documentos de los casos de Maxwell y Epstein, junto con materiales de investigación que podrían sumar cientos o miles de archivos no publicados.

El fallo del juzgador, tras la aprobación el mes pasado de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, significa que los registros podrían hacerse públicos en un plazo de 10 días.

Engelmayer es el segundo juez que permitió al Departamento de Justicia divulgar públicamente registros judiciales de Epstein que antes eran secretos.

La semana pasada, un juzgador en Florida concedió la solicitud del departamento de difundir transcripciones de una investigación federal sobre Epstein abandonada en la década de los años 2000.