Tegucigalpa. La mandataria de Honduras, Xiomara Castro, denunció ayer la “adulteración” de los resultados en la elección presidencial, celebradas el pasado 30 de noviembre, y condenó la injerencia de su homólogo estadunidense, Donald Trump, en “la voluntad popular” al conminar al electorado del país centroamericano a votar por el conservador Nasry Tito Asfura.

“El pueblo asistió, participó valientemente y decidió en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación de la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y la adulteración de la voluntad popular”, aseveró Castro durante un acto público en la localidad de Catacamas.

En su primera declaración tras los comicios, la presidenta aseveró que “estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo” en instancias internacionales.

Agregó que los resultados de las elecciones “están viciados de nulidad” desde la propia campaña.

“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido (oficialista) Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, sentenció la mandataria.

Washington señaló, antes de la elección presidencial, que observaría “cuidadosamente” el escrutinio y advirtió que está listo para responder “con rapidez y firmeza” a cualquier “atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras”.

Asfura, el candidato del Partido Nacional, mantenía al cierre de esta edición una ventaja de más de 42 mil votos sobre el candidato de la también derechista organización política Liberal, Salvador Nasralla, con 99.40 por ciento de las actas escrutadas.

Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Trump, tiene 40.52 por ciento de los votos frente a 39.20 del presentador de televisión Nasralla.