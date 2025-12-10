Condena injerencia del Jefe de la Casa Blanca
Anticipa denuncia en instancias internacionales // Casi 15 por ciento de las actas tienen inconsistencias
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 21
Tegucigalpa. La mandataria de Honduras, Xiomara Castro, denunció ayer la “adulteración” de los resultados en la elección presidencial, celebradas el pasado 30 de noviembre, y condenó la injerencia de su homólogo estadunidense, Donald Trump, en “la voluntad popular” al conminar al electorado del país centroamericano a votar por el conservador Nasry Tito Asfura.
“El pueblo asistió, participó valientemente y decidió en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación de la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y la adulteración de la voluntad popular”, aseveró Castro durante un acto público en la localidad de Catacamas.
En su primera declaración tras los comicios, la presidenta aseveró que “estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo” en instancias internacionales.
Agregó que los resultados de las elecciones “están viciados de nulidad” desde la propia campaña.
“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido (oficialista) Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, sentenció la mandataria.
Washington señaló, antes de la elección presidencial, que observaría “cuidadosamente” el escrutinio y advirtió que está listo para responder “con rapidez y firmeza” a cualquier “atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras”.
Asfura, el candidato del Partido Nacional, mantenía al cierre de esta edición una ventaja de más de 42 mil votos sobre el candidato de la también derechista organización política Liberal, Salvador Nasralla, con 99.40 por ciento de las actas escrutadas.
Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Trump, tiene 40.52 por ciento de los votos frente a 39.20 del presentador de televisión Nasralla.
Más atrás aparece la candidata del oficialista Libre, la ex ministra izquierdista Rixi Moncada, con 19.29 por ciento de las preferencias, es decir, la mitad de votos que sus contrincantes.
Aproximadamente 14.5 por ciento de las actas presentan inconsistencias y serán revisadas en un escrutinio especial. El proceso, que se espera que comience en las próximas horas, contará con representantes de los partidos políticos, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y observadores independientes.
Las actas con inconsistencias pueden tener cientos de miles de votos, más que suficientes para cambiar la tendencia actual. Los resultados seguirán siendo preliminares mientras no se complete la revisión. El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador de la contienda.
Nasralla denunció un fraude electoral en su contra y anunció que pedirá al CNE que se haga un recuento “voto por voto”. Acusó al partido de Asfura de las presuntas irregularidades que, según él, tienen lugar en uno de los sistemas de transmisión de las actas llamado JSON. “Ahí el fraude es monumental”, aseguró.
Reiteró que ese sistema es controlado por el Partido Nacional a través de la empresa ASD, que maneja el sistema de la TREP. “Aparecieron mesas con votos inflados, actas con descuadres numéricos, inconsistencias en lo que se llama JSON y registros que no debieron jamás entrar al sistema y superar filtros automáticos como si el sistema estuviera debidamente protegido”, afirmó.
Ante la petición de sus seguidores que gritaban “a las calles”, Nasralla señaló que analizará la situación con la junta directiva del Partido Liberal para definir qué acciones tomar.