Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 20

Washington. El ejército de Estados Unidos anunció el desarrollo de una flota de refinerías a pequeña escala para producir minerales críticos utilizados para fabricar balas, blindajes y varios tipos de armamento, una medida destinada a contar con fuentes nacionales de materiales nicho, que las mineras de China controlan desde hace tiempo.

Los planes, de los que no se ha informado anteriormente, son desarrollados por el Pentágono junto con el Laboratorio Nacional de Idaho (INL, por sus siglas en inglés) y la minera Perpetua Resources, que extrae oro y antimonio; el segundo será el primer mineral que los militares pretenden refinar.

Aunque el ejército ha dicho que no tiene previsto producir grandes volúmenes de minerales para uso privado, el enfoque a pequeña escala permitiría acceder a un flujo constante de estos componentes básicos sin depender de las refinerías comerciales, que suelen ser mucho más grandes y centradas en productos a granel, como el cobre y el mineral de hierro.

Supervisión y control

Si tiene éxito, Washington pretende desarrollar refinerías también para otros minerales, como wolframio, tierras raras y boro, todos considerados críticos por el gobierno.