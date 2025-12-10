Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 20
Washington. El ejército de Estados Unidos anunció el desarrollo de una flota de refinerías a pequeña escala para producir minerales críticos utilizados para fabricar balas, blindajes y varios tipos de armamento, una medida destinada a contar con fuentes nacionales de materiales nicho, que las mineras de China controlan desde hace tiempo.
Los planes, de los que no se ha informado anteriormente, son desarrollados por el Pentágono junto con el Laboratorio Nacional de Idaho (INL, por sus siglas en inglés) y la minera Perpetua Resources, que extrae oro y antimonio; el segundo será el primer mineral que los militares pretenden refinar.
Aunque el ejército ha dicho que no tiene previsto producir grandes volúmenes de minerales para uso privado, el enfoque a pequeña escala permitiría acceder a un flujo constante de estos componentes básicos sin depender de las refinerías comerciales, que suelen ser mucho más grandes y centradas en productos a granel, como el cobre y el mineral de hierro.
Supervisión y control
Si tiene éxito, Washington pretende desarrollar refinerías también para otros minerales, como wolframio, tierras raras y boro, todos considerados críticos por el gobierno.
“Tenemos que encontrar la manera de fabricar nuestros propios minerales críticos en el país, de forma que podamos supervisarlos y controlarlos dentro de nuestras fronteras”, indicó Mark Mezger, asesor de adquisiciones de municiones del ejército de Estados Unidos.
Para el antimonio, el ejército gastó 30 millones de dólares en desarrollar el programa de refinería y la empresa privada Westpro Machinery diseñó una fábrica que puede transportarse en cuatro contenedores.
La refinería puede producir hasta 10 toneladas métricas anuales de un tipo de antimonio conocido como trisulfuro, mucho menos de lo que produciría una instalación comercial, pero suficiente para abastecer al ejército en tiempos de paz. En caso de un conflicto, el Pentágono puede ampliar el procesamiento al añadir pequeñas refinerías adicionales, explicó Mezger.
El trisulfuro de antimonio se utiliza para fabricar cebos, el casquillo explosivo de la base de una bala. Esta versión del antimonio no se produce en Estados Unidos desde 1960.