Miércoles 10 de diciembre de 2025

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría ampliar aún más las operaciones militares en América Latina contra objetivos que, según él, están vinculados al narcotráfico. No descartó el uso de la fuerza contra México y Colombia, tras insistir en que los días del presidente venezolano, Nicolás Maduro, “están contados”; asimismo, no excluyó el despliegue de tropas estadunidenses en el terreno.

Horas después, un par de aviones de combate estadunidenses volaron sobre el golfo de Venezuela, en la aproximación más cercana de naves de guerra al espacio aéreo del país sudamericano desde el comienzo de la campaña de presión por parte de la administración Trump, en septiembre pasado.

Sitios web públicos de seguimiento de vuelos mostraron un par de aviones de combate F/A-18 sobre el golfo, un cuerpo de agua delimitado por Venezuela y de sólo unos 241 kilómetros en su punto más ancho; las naves estadunidenses volaron por más de 30 minutos sobre la zona.

En una entrevista con Politico, publicada ayer, Trump elogió a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a los ataques a lanchas en el Caribe y el Pacífico, a cuyos tripulantes acusó, sin pruebas, de transportar drogas; en los bombardeos han sido asesinadas 87 personas, desde el pasado 2 de septiembre.

Según el presidente de Estados Unidos, “en promedio”, la droga trasladada en cada una de esas embarcaciones mata a 25 mil estadunidenses, y si bien señaló que no le gusta llegar al extremo de bombardearlas, las cifras, argumentó, le dan la razón.

“La cantidad de drogas que entran por mar se ha reducido en 92 por ciento y trato de averiguar quiénes son esos del 8 por ciento restante”, expresó, sin aportar evidencias que sustenten esas cifras.

“Ya nadie quiere traer barcos cargados de estupefacientes a Estados Unidos”, se jactó el magnate.

“¿Consideraría hacer algo similar (a los ataques contra embarcaciones) en México y Colombia por ser aún más responsables del tráfico del fentanilo (hacia Estados Unidos)?”, preguntó la periodista Dasha Burns, de Politico, quien señaló que gran parte de la droga que llega a territorio estadunidense procede de esos dos países y no de Venezuela.

“Si. Yo lo haría. Claro que lo haría”, respondió el mandatario durante la entrevista realizada en la Casa Blanca.

Enfatizó: “no quiero ni descartar ni aprobar nada sobre el despliegue de tropas terrestres en Venezuela”.

A la pregunta de qué estaría dispuesto a hacer para sacar a Maduro del poder, Trump aseguró que “sus días están contados”, y agregó que “no quiero hablarles de estrategia militar”.