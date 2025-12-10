Pide la UE respetar el derecho internacional en Venezuela
Insiste el republicano en que los días de Maduro “están contados” // Dos aviones del Pentágono realizan el vuelo más cercano a la costa bolivariana
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 20
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría ampliar aún más las operaciones militares en América Latina contra objetivos que, según él, están vinculados al narcotráfico. No descartó el uso de la fuerza contra México y Colombia, tras insistir en que los días del presidente venezolano, Nicolás Maduro, “están contados”; asimismo, no excluyó el despliegue de tropas estadunidenses en el terreno.
Horas después, un par de aviones de combate estadunidenses volaron sobre el golfo de Venezuela, en la aproximación más cercana de naves de guerra al espacio aéreo del país sudamericano desde el comienzo de la campaña de presión por parte de la administración Trump, en septiembre pasado.
Sitios web públicos de seguimiento de vuelos mostraron un par de aviones de combate F/A-18 sobre el golfo, un cuerpo de agua delimitado por Venezuela y de sólo unos 241 kilómetros en su punto más ancho; las naves estadunidenses volaron por más de 30 minutos sobre la zona.
En una entrevista con Politico, publicada ayer, Trump elogió a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a los ataques a lanchas en el Caribe y el Pacífico, a cuyos tripulantes acusó, sin pruebas, de transportar drogas; en los bombardeos han sido asesinadas 87 personas, desde el pasado 2 de septiembre.
Según el presidente de Estados Unidos, “en promedio”, la droga trasladada en cada una de esas embarcaciones mata a 25 mil estadunidenses, y si bien señaló que no le gusta llegar al extremo de bombardearlas, las cifras, argumentó, le dan la razón.
“La cantidad de drogas que entran por mar se ha reducido en 92 por ciento y trato de averiguar quiénes son esos del 8 por ciento restante”, expresó, sin aportar evidencias que sustenten esas cifras.
“Ya nadie quiere traer barcos cargados de estupefacientes a Estados Unidos”, se jactó el magnate.
“¿Consideraría hacer algo similar (a los ataques contra embarcaciones) en México y Colombia por ser aún más responsables del tráfico del fentanilo (hacia Estados Unidos)?”, preguntó la periodista Dasha Burns, de Politico, quien señaló que gran parte de la droga que llega a territorio estadunidense procede de esos dos países y no de Venezuela.
“Si. Yo lo haría. Claro que lo haría”, respondió el mandatario durante la entrevista realizada en la Casa Blanca.
Enfatizó: “no quiero ni descartar ni aprobar nada sobre el despliegue de tropas terrestres en Venezuela”.
A la pregunta de qué estaría dispuesto a hacer para sacar a Maduro del poder, Trump aseguró que “sus días están contados”, y agregó que “no quiero hablarles de estrategia militar”.
El presidente también defendió el indulto que otorgó al ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en una prisión estadunidense por dirigir a su país como un vasto narcoestado, que ayudó a introducir al menos 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
El mandatario venezolano, asustado: Casa Blanca
Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Maduro está “muy asustado” por las tensiones con Estados Unidos.
“Es cierto que Maduro está muy asustado, y debería estarlo”, declaró Leavitt al programa Fox and Friends cuando le preguntaron si el líder bolivariano estaría dispuesto a comprobar hasta dónde puede llegar el presidente Trump con sus amenazas.
El almirante Alvin Holsey, quien se retirará del Comando Sur de Estados Unidos en los próximos días, compareció ante legisladores sobre los ataques a las lanchas en el Caribe.
La videollamada clasificada entre el almirante Holsey y el presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, el legislador Roger Wicker, y demócratas de alto rango representó otro paso por parte de los legisladores para exigir la rendición de cuentas al Departamento de Guerra sobre las amenazas contra Venezuela y los embates, especialmente después de un informe que indicaba que dos sobrevivientes fueron asesinados durante un segundo ataque el pasado 2 de septiembre.
Wicker se negó a discutir los detalles de la llamada, pero describió a Holsey como un “gran servidor público”.
El Congreso también exige que el Pentágono entregue el video relativo a los ataques sin editar, así como las órdenes que los autorizaron, como parte de su proyecto de ley anual de autorización de defensa.
Wicker explicó que el Pentágono estudia si el video tiene “secciones clasificadas”.
Farsa, la indagatoria estadunidense: Cuba
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, tildó de show y “farsa política” los debates en Washington para definir sin son crímenes de guerra los ataques de las fuerzas estadunidenses contra embarcaciones que presuntamente trasladan drogas, en el Caribe y el Pacífico, y agregó que la amenaza de agresión militar contra Venezuela y cualquier país de la región también es un “delito internacional”, rechazado por la Carta de la Organización de Naciones Unidas.
La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, defendió respetar el derecho internacional también en Venezuela, pese a que el bloque no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro.