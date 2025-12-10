Antonio Heras y Juan Pablo Guerra

Corresponsal y La Jornada BC

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 26

Mexicali, BC., El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó por tres años para ejercer cargos públicos al ex gobernador de Baja California (2019-2021) Jaime Bonilla Valdez, así lo informó Gabriela Monge Pérez, secretaria de Honestidad y Función Pública de la entidad.

El procedimiento sancionatorio es por el contrato que el ex mandatario morenista (ahora militante del PT) firmó con la empresa Next Energy para la fallida construcción de una planta de energía fotovoltaica, sin tener los permisos necesarios, ni la atribución para ello, pues corresponde al gobierno federal.

“En efecto, el día de ayer (8 de diciembre) fuimos notificados de esta resolución; conlleva una sanción grave, por eso lo tenía el TEJA y hay que recordar que estos asuntos vienen de inicios de esta administración”, explicó Monge Pérez.

Firmó convenio con Next Energy

El convenio con Next Energy se signó sin contar con las licencias federales ni municipales requeridas para construir y operar una infraestructura energética de esa magnitud.

El proyecto se presentó en 2021 como una solución para abastecer de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana; sin embargo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda canceló el contrato al sostener que era una negociación “leonina” que comprometía recursos públicos del estado sin garantías legales.