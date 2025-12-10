▲ El municipio chiapaneco de Amatán amaneció ayer sin acceso terrestre por los deslaves en caminos que comunican a esa localidad. Varias calles de la demarcación quedaron cubiertas de lodo. Foto La Jornada

Edgar H. Clemente y Saúl Maldonado

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 26

Lluvias producto del frente frío número 19 propiciaron la muerte de una menor de 12 años de edad, que fue arrastrada por el desbordamiento de un arroyo en la comunidad Corta Flor del municipio de Tila, Chiapas, entidad donde autoridades de Protección Civil dieron a conocer que precipitaciones asociadas al fenómeno desbordaron ríos, causaron derrumbes en carreteras y suspensiones de energía eléctrica.

Además, canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, hicieron descender la temperatura en el municipio de Guanaceví, Durango, hasta a 12 grados bajo cero. El frío provocó el fallecimiento por hipotermia de un indigente en la capital de la entidad.

Ayer, durante una sesión del Consejo Regional de Protección Civil chiapaneco, se detalló que los aguaceros afectaron especialmente a los municipios de Tila, Pichucalco, Salto de Agua, Tumbalá y Sabanilla.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó en un comunicado que esas demarcaciones padecieron debido a las tormentas, estragos por los cuales fue necesario activar protocolos de auxilio a la población, incluido el Plan DN-III del Ejército Mexicano.

Mientras, el primer fallecimiento por hipotermia de la temporada se documentó ayer en la capital de Durango, donde se rescató de la colonia Ciénega a un indigente que fue llevado al Hospital General 450, donde pereció.