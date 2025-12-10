Ofrecían videos hasta en 30 dólares
Hallan en un domicilio grandes cantidades de audios, videos y fotos // Utilizaban la aplicación Telegram
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 26
Oaxaca, Oax., Por una denuncia anónima se localizó y desarticuló en la ciudad de Oaxaca una red de pornografía infantil que operaba de forma internacional a través de la aplicación de mensajería Telegram, informó el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla.
En conferencia de prensa, precisó que la denuncia la recibieron a través del número de emergencias 089 por lo que fue canalizada a la FGEO y se abrió una carpeta de investigación.
Al realizar la indagatoria, detalló el fiscal, se localizó el domicilio donde operaba la red. Ahí encontraron computadoras, teléfonos inteligentes y más de 170 gigas (medida usada en tecnología para cuantificar grandes cantidades de datos) de audios, videos, fotografías y material audiovisual.
Rodríguez Alamilla explicó que el usuario vendía los videos entre 10 y 30 dólares (más de 500 pesos), contaba con diversos grupos en dicha aplicación y quienes requerían el producto debían hacer un pago.
Amenazaban a menores
También se descubrieron chats en los que el operador del grupo criminal amenazaba a menores para que ellas o ellos mismos le enviaran las grabaciones audiovisuales para venderlas después.
Entre el material localizado hay 18 mil 183 archivos de audio; 2 mil 693 de video y 50 mil 614 fotografías. De todo lo descubierto se considera que 6 mil 56 archivos son evidencia clave y mil 507 “son imágenes de abuso infantil, desnudo y pornografía.”
Los delitos que se pueden configurar, destacó el fiscal, son pornografía infantil, abuso sexual, corrupción de menores y violaciones a la intimidad sexual, por los que alcanzaría penas de hasta 210 años de prisión.
Enfatizó que trabajan en la identificación de más integrantes de la banda delictiva y de los participantes de los chats, porque también son responsables de la comisión de los mismos delitos.
Agregó que busca la intervención de la Fiscalía General de la República y conforme avance la investigación podría solicitar la colaboración de instituciones como el FBI e Interpol, pues hay menores mexicanos y extranjeros.
En este sentido, refirió que se trabaja también en la identificación de las víctimas de dichos delitos para ayudarlas y dar el acompañamiento que se requiera, tanto en el ámbito de salud como en el legal con el fin de que presenten las denuncias correspondientes.
Reveló además que el principal operador de la red mantenía una doble vida con un trabajo “normal” como capacitador de menores de edad –no especificó de qué tipo–, y “el de criminal”.
Bernardo Rodríguez puntualizó que “la pornografía infantil no es contenido ni material, es violencia pura.”