Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 26

Oaxaca, Oax., Por una denuncia anónima se localizó y desarticuló en la ciudad de Oaxaca una red de pornografía infantil que operaba de forma internacional a través de la aplicación de mensajería Telegram, informó el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla.

En conferencia de prensa, precisó que la denuncia la recibieron a través del número de emergencias 089 por lo que fue canalizada a la FGEO y se abrió una carpeta de investigación.

Al realizar la indagatoria, detalló el fiscal, se localizó el domicilio donde operaba la red. Ahí encontraron computadoras, teléfonos inteligentes y más de 170 gigas (medida usada en tecnología para cuantificar grandes cantidades de datos) de audios, videos, fotografías y material audiovisual.

Rodríguez Alamilla explicó que el usuario vendía los videos entre 10 y 30 dólares (más de 500 pesos), contaba con diversos grupos en dicha aplicación y quienes requerían el producto debían hacer un pago.

Amenazaban a menores

También se descubrieron chats en los que el operador del grupo criminal amenazaba a menores para que ellas o ellos mismos le enviaran las grabaciones audiovisuales para venderlas después.

Entre el material localizado hay 18 mil 183 archivos de audio; 2 mil 693 de video y 50 mil 614 fotografías. De todo lo descubierto se considera que 6 mil 56 archivos son evidencia clave y mil 507 “son imágenes de abuso infantil, desnudo y pornografía.”