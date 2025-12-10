De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 25

Para Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, el diseño y aplicación del Plan Integral Oriente del Estado de México por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum es lo mejor que le podía haber sucedido a más de 10 millones de habitantes de 11 municipios en las últimas décadas.

De acuerdo con lo expuesto por la primera presidenta municipal electa en el municipio más poblado del país (más de 1.6 millones de habitantes, según Inegi), el Plan está mostrando sus alcances y dando resultados a pocos meses de haber sido puesto en marcha.

“Es un Plan que está golpeando duro al abandono, a la desatención, a la indolencia y, en el caso de Ecatepec, estamos viendo que trabajando en forma conjunta, gobierno federal y municipios, con la misma visión, es posible dejar atrás toda esa apatía y recuperar la dignidad de las personas”, expuso Cisneros Coss.

Agregó que debido a esa suma de esfuerzos a Ecatepec, por ejemplo, se le ha colado en el centro de la transformación pues se han logrado repavimentar 444 kilómetros de vialidades, llevar agua por la red a más de 300 mil familias, colocar 60 mil luminarias, reparar 31 mil baches y contar con maquinaria propia con más de 200 unidades.

“Se dice rápido todo esto, con más de mil obras en un año, pero ha requerido trabajo y, sobre todo voluntad, porque igual se están creando espacios educativos para jóvenes como el Cebetis, o recuperando infraestructura hospitalaria como el Oncológico de Ecatepec, que tenía más de 10 años de abandono, entre otras acciones significativas, como la seguridad, donde se ha dado una reducción de 50 por ciento en delitos de alto impacto”, destacó la munícipe.