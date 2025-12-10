Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 25

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano sostendrán una reunión este miércoles con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Agricultura, en la que plantearán un “nuevo modelo agroalimentario” que contemple a todos los productos del campo.

Eraclio Rodríguez, uno de los dirigentes de la organización, señaló que insistirán en que se excluya a los granos básicos de la eventual revisión del T-MEC y demandarán que los productores no tengan que comercializar sus cosechas con base en el precio que fija la Bolsa de Chicago, donde además se especula con su valor.

Por el contrario, subrayó que se requieren precios mínimos determinados por los costos de producción de los agricultores.

“Que no nos pongan a comercializar con precios base considerados en la bolsa de valores de Chicago, nosotros no tenemos nada que ver en esa bolsa. (Queremos) que se fijen precios mínimos que tengan como base los costos de producción más la utilidad que debe tener razonablemente el campesino”, comentó.