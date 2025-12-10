Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 25

Tapachula, Chis., Campesinos e indígenas de la Sierra Madre de Chiapas reclamaron a los gobiernos estatal y federal la falta de reparación o limpieza de carreteras, pues se les dificulta mover sus cosechas, principalmente de café y maíz, además afecta la vida cotidiana de decenas de comunidades.

Agrupados en la organización Productores y Silvicultores Indígenas del Corazón de la Sierra, señalaron que han hecho peticiones formales sobre el deterioro de las vías de comunicación –sin mantenimiento desde hace más de una década–, pero los han ignorado.

El abogado de la asociación, Juan Carlos Chávez Zunun, explicó que en los últimos años los pobladores de la región, la cual comprende a unos 20 municipios, enfrentaron la inseguridad y el abandono; pero ahora mejoró la primera necesidad, “persiste el olvido”, acusó.

Mostró además los escritos fechados en agosto y octubre pasados, dirigidos al gobierno de Chiapas, con el fin de que mediara ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que envíe personal y les ayude con la reparación y limpieza de caminos.

“Nosotros confiamos en las nuevas autoridades, tanto federales como estatales, para que trabajen por el pueblo; pero desafortunadamente sólo han evadido esa responsabilidad”, reprochó.

Comentó que en octubre se reunieron con el subsecretario de gobierno estatal, Jorge Enrique Hernández Bielma, quien se comprometió a gestionar un encuentro con la SICT; pero a la fecha siguen esperando.