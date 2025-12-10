Se les dificulta mover sus cosechas, reprochan
Tapachula, Chis., Campesinos e indígenas de la Sierra Madre de Chiapas reclamaron a los gobiernos estatal y federal la falta de reparación o limpieza de carreteras, pues se les dificulta mover sus cosechas, principalmente de café y maíz, además afecta la vida cotidiana de decenas de comunidades.
Agrupados en la organización Productores y Silvicultores Indígenas del Corazón de la Sierra, señalaron que han hecho peticiones formales sobre el deterioro de las vías de comunicación –sin mantenimiento desde hace más de una década–, pero los han ignorado.
El abogado de la asociación, Juan Carlos Chávez Zunun, explicó que en los últimos años los pobladores de la región, la cual comprende a unos 20 municipios, enfrentaron la inseguridad y el abandono; pero ahora mejoró la primera necesidad, “persiste el olvido”, acusó.
Mostró además los escritos fechados en agosto y octubre pasados, dirigidos al gobierno de Chiapas, con el fin de que mediara ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que envíe personal y les ayude con la reparación y limpieza de caminos.
“Nosotros confiamos en las nuevas autoridades, tanto federales como estatales, para que trabajen por el pueblo; pero desafortunadamente sólo han evadido esa responsabilidad”, reprochó.
Comentó que en octubre se reunieron con el subsecretario de gobierno estatal, Jorge Enrique Hernández Bielma, quien se comprometió a gestionar un encuentro con la SICT; pero a la fecha siguen esperando.
Chávez Zunun mencionó que la temporada de lluvias, la cual terminó en noviembre, empeoró las condiciones de las carreteras, así como las zonas donde hubo derrumbes y hundimientos.
Ahora los campesinos se ven obligados invertir sus propios recursos para “medio reparar” esas vialidades y se ponen en riesgo por la falta de equipo y material.
Detalló que el tramo vial más dañado son los 13 kilómetros ubicados entre los ejidos San José Ixtepec y Belisario Domínguez, en el municipio de Motozintla.
Esa carretera comunica con otros poblados de la región Sierra Madre de Chiapas, y si colapsa dejará incomunicadas a decenas de localidades, advirtió.
El representante legal dijo que los pobladores subsisten de la venta de sus cultivos y no poder trasladarlos a otros municipios o entidades “por el pésimo estado de las carreteras afectará seriamente la economía de la región”.
“Vemos que en muchas comunidades del país, sobre todo indígenas, llegaron los caminos de la Cuarta Transformación (caminos artesanales); pero a San José Ixtepec, en Motozintla, enclavado en la sierra, no han llegado. Y ya es mucho el abandono a nuestra Sierra Madre”, concluyó.